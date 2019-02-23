MAPFRE Gönüllüleri, KAÇUV'da Çocuklarla Buluştu!

Çocuklarla tuval boyama atölyesi gerçekleştiren gönüllüler, ülkemizde her yıl 3.500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu söyleyerek konuyla ilgili farkındalığın artmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Toplumsal gelişim, sağlık, kültür, yol güvenliği gibi konularda farkındalık yaratmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürüten MAPFRE gönüllüleri, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü kapsamında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) Aile Evi'ni ziyaret etti.

Çocuklarla tanışıp kısa sürede kaynaşan gönüllüler, ardından tuval boyama atölyesine katıldı. Ziyaret sırasında çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken gönüllüler de bu ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. KAÇUV yetkililerinden çocukluk çağı kanseri hakkında bilgi alan gönüllüler, farkındalığın artmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Necla Aksoy: Çocukluk kanseri konusunda 105 bin 800 kişinin dikkatini çektik!

Fundación MAPFRE Türkiye Sorumlusu Necla Aksoy, KAÇUV ile 2016 yılından bu yana ortak bir proje yürüttüklerini dile getirerek, "Türkiye'de çocukluk kanseri konusunu ele alan ilk portal olma özelliğini taşıyan cocukkanseri.org/ Çocuk Kanseri Bilgi Ağacı'nı KAÇUV ile birlikte hayata geçirdik. Portal ile ailelerin, çocuklarının hastalığıyla ve tedavi süreçleriyle ilgili doğru bilgileri edinerek daha bilinçli olmalarını sağlamayı amaçladık. Aileler bu platform üzerinden kanser türleri, tedavi yöntemleri, çocuk psikolojisi açısından dikkat edilmesi gerekenler gibi farklı konulardaki eğitim videolarının yanı sıra kanser ve tedavi türlerine yönelik farklı kitaplara, broşürlere ve makalelere da ulaşabiliyor. Ayrıca platform üzerinde gerçekleştirilen canlı seminerler aracılığıyla uzmanlarla bir araya gelerek merak ettikleri konularda sorular yöneltebiliyorlar. Şu ana kadar Facebook üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı seminerler ile 105 bin 800 kişiye ulaştık. Gönüllülerimizin de projemize destek vermesi ve böylesine anlamlı bir günde çocukları ziyaret etmesi bizlere büyük mutluluk verdi" dedi.

KAÇUV tarafından paylaşılan bilgilere göre, dünya genelinde her yıl 0 - 18 yaş arasındaki yaklaşık 300 bin, ülkemizde ise 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Erken teşhis ve sağlık hizmetlerine ulaşım arttıkça iyileşme oranlarında da büyük ölçüde artış görülüyor.