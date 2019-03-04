Son Dakika Haberleri: MAPFRE Sigorta İzmit Bölge Müdürlüğü Yeni Binasında!

MAPFRE Sigorta İzmit Bölge Müdürlüğü Yeni Binasında!

1 saat önce

Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE Sigorta'nın İzmit Bölge Müdürlüğü yeni binasına taşındı.

MAPFRE Sigorta İzmit Bölge Müdürlüğü Yeni Binasında!, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın ve bölge acentelerinin katılımıyla 25 Şubat'ta gerçekleşti.

MAPFRE Sigorta İzmit Bölge Müdürlüğü, 25 Şubat'ta İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da katılımıyla yeni ofislerinin açılışını gerçekleştirdi. MAPFRE Sigorta olarak faaliyetlerine hız kesmeden devam eden İzmit Bölge Müdürlüğü çalışanları, mesailerine yeni ofislerinde başladı.

Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE Sigorta; sağlık, oto, hayat, konut, ferdi kaza, seyahat, iş yeri başta olmak üzere, tüm sigorta branşlarını kapsayan zengin ürün portföyü ile müşterilerine özel çözümler sunuyor. Ödenmiş sermaye ve özkaynak büyüklüğü ile Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan MAPFRE Sigorta, yatırım ve emeklilik fon yönetim faaliyetleriyle de ön plana çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:23 Kaynak: Bültenler

Nevzat Doğan, Türkiye, İzmit, Sigorta, Güncel
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