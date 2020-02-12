Mapfre, Türkiye ekonomisindeki pozitif ilerlemeden dolayı iyimser - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mapfre, Türkiye ekonomisindeki pozitif ilerlemeden dolayı iyimser - Son Dakika Ekonomi

Mapfre, Türkiye ekonomisindeki pozitif ilerlemeden dolayı iyimser

6 saat önce

İspanya ve Latin Amerika'nın önde gelen sigorta şirketi olan ve uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Mapfre'nin Başkanı Antonio Huertas, "Türkiye, mevcudiyetimizden memnun olduğumuz bir ülke. Ekonomisinde yavaş yavaş pozitif düzelmeler görülüyor.

Mapfre, Türkiye ekonomisindeki pozitif ilerlemeden dolayı iyimser, System.String[]

İspanya ve Latin Amerika'nın önde gelen sigorta şirketi olan ve uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Mapfre'nin Başkanı Antonio Huertas, "Türkiye, mevcudiyetimizden memnun olduğumuz bir ülke. Ekonomisinde yavaş yavaş pozitif düzelmeler görülüyor. Geleceğe ilişkin çok iyimseriz." dedi.

Mapfre'nin 2019 yılı sonuçları, Madrid'deki merkezinde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Mapfre, grup genelinde geçen yıl yüzde 15,2'lik artışla 609 milyon avroluk kar elde etti.

Türkiye'de 2019'da prim üretiminin 448 milyon avro olduğunu açıklayan Mapfre Sigorta, avro para birimi olarak bir önceki yıla oranla yüzde 8'lik düşüş olduğunu, Türk lirası açısından ise yüzde 6'lık artış kaydedildiğini duyurdu.

Mapfre Grubu Başkanı Huertas, toplantıda bir soru üzerine, "Türkiye, mevcudiyetimizden memnun olduğumuz bir ülke. Ekonomisinde yavaş yavaş pozitif düzelmeler görülüyor. Geleceğe ilişkin çok iyimseriz." dedi.

Huertas, 2020'de Türkiye pazarına ilişkin stratejilerinde köklü bir değişiklik olmayacağını belirterek, "Türkiye'de özellikle otomobil sektöründe çok güçlüyüz. Diğer sektörlerde de iyi durumdayız. Bazı teknik önlemler sayesinde 2019'un özellikle ikinci yarısında çok iyi veriler elde ettik. Türkiye'deki ekibimize güvenimiz tam. Çok başarılı, profesyonel bir takımımız var ve bunu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk lirasındaki değer kaybının, Türkiye'deki herkesi olduğu gibi kendilerini de etkilediğini vurgulayan Huertas, "Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlukların farkındayız. Ticarete daha fazla destek veren bir ülke olmasını isterdik ama bu kolay değil, bunun da bilincindeyiz. Zaman gerekiyor. İyiye doğru gidiş olduğunu görmekten memnunuz." dedi.

Latin Amerika, İspanya, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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