Son Dakika Haberleri: Maradona 59 Yaşında!
Son Dakika Spor Maradona 59 Yaşında!

Maradona 59 Yaşında!

1 saat önce

Futbolun yaşayan efsanelerinden Diego Maradona bugün 59 yaşında! Kariyerinde Boca Juniors, Barcelona, Napoli ve Sevilla gibi takımlarla akılda kalan bir sürü zafer yaşayan Maradona'nın kuşkusuz en büyük başarısı 1986'da Arjantin'i Dünya Kupası'na taşımasıydı. Gelin Diego'nun doğum gününü 1982'de Barcelona formasıyla attığı ilk golü izleyerek kutlayalım.

Futbolun yaşayan efsanelerinden Diego Maradona bugün 59 yaşında! Kariyerinde Boca Juniors, Barcelona, Napoli ve Sevilla gibi takımlarla akılda kalan bir sürü zafer yaşayan Maradona'nın kuşkusuz en büyük başarısı 1986'da Arjantin'i Dünya Kupası'na taşımasıydı. Gelin Diego'nun doğum gününü 1982'de Barcelona formasıyla attığı ilk golü izleyerek kutlayalım.

Maradona 59 Yaşında!

Diego Armando Maradona, Boca Juniors, Barcelona, Arjantin, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu
Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur Falcao'dan itiraf gibi açıklama: Çok zorlasam derbide oynayabilirdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maradona 59 Yaşında!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]