Maradona 59 Yaşında!

Futbolun yaşayan efsanelerinden Diego Maradona bugün 59 yaşında! Kariyerinde Boca Juniors, Barcelona, Napoli ve Sevilla gibi takımlarla akılda kalan bir sürü zafer yaşayan Maradona'nın kuşkusuz en büyük başarısı 1986'da Arjantin'i Dünya Kupası'na taşımasıydı. Gelin Diego'nun doğum gününü 1982'de Barcelona formasıyla attığı ilk golü izleyerek kutlayalım.

Futbolun yaşayan efsanelerinden Diego Maradona bugün 59 yaşında! Kariyerinde Boca Juniors, Barcelona, Napoli ve Sevilla gibi takımlarla akılda kalan bir sürü zafer yaşayan Maradona'nın kuşkusuz en büyük başarısı 1986'da Arjantin'i Dünya Kupası'na taşımasıydı. Gelin Diego'nun doğum gününü 1982'de Barcelona formasıyla attığı ilk golü izleyerek kutlayalım.

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