Son Dakika Haberleri: Maradona Ameliyat Edildi

Maradona Ameliyat Edildi

29 dakika önce

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, karın fıtığı nedeniyle ameliyat edildi.

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BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, karın fıtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Maradona'nın Avukatı Matias Morla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini duyurdu.

Morla, paylaşımında " Diego Maradona'nın ameliyatı sona erdi. Tanrıya şükür hiçbir problem çıkmadı. Diego'nun tekrar çalışmaya başlaması için bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İyileşme sürecinin tamamlanması için 58 yaşındaki Maradona'nın birkaç gün daha hastanede müşahede altında kalacağı belirtildi.

Bu yıl da teknik direktörlüğünü üstleneceği Meksika ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek amacıyla rutin sağlık testleri için 4 ocakta Olivos Kliniğine giden Maradona'da, mide kanaması olduğu tespit edilmişti. Maradona'nın midesindeki kanamanın sebebinin ise 2015'te Venezuela'da geçirdiği mide küçültme ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Maradona'nın hastaneden taburcu edilmesinin ardından Dorados de Sinaloa takımını çalıştırmak üzere Meksika'ya dönmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Twitter, Diego Armando Maradona, Spor
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