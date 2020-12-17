Maradona: Arjantin mahkemesi naaşın babalık testi için korunmasına karar verdi

Arjantin'de bir mahkemenin, futbol efsanesi Diego Maradona'nın naaşının, devam etmekte olan bir babalık davası nedeniyle korunması yönünde karar vermesi, naaşın yakılması planlarının askıya alınmasına neden oldu.

Maradona geçen ay 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Maradona'nın kızı olduğunu iddia eden bir kadının açtığı davaya bakan mahkeme, DNA örneği alınmasına karar verdi.

Bu durum Maradona'nın naaşının krematoryumda yakılmasına yönelik planları etkileyecek.

Maradona'nın evliliğinde iki kızı olmuş, boşandıktan sonra altı çocuğu daha olduğunu kabul etmişti.

Maradona bugüne kadar 25 yaşındaki Magali Gil'in kızı olduğunu kabul etmemişti.

Küçük yaşta evlat edinilen Gil, iki yıl önce annesinin kendisini arayarak "Baban Maradona olabilir" dediğini anlattı, Instagram'da paylaştığı videoda bunu bilmeye hakkının olduğunu söyledi.

25 Kasım'da ölen ve ailesinin ve yakınlarının katıldığı bir törenle gömülen Maradona'nın yakılmaması için 30 Kasım'da geçici bir karar çıkarılmıştı. Bugünkü karar ise bunu kalıcı hale getirdi.

Reuters'a konuşan Maradona'nın avukatı ise, futbol yıldızının DNA örneklerinin halihazırda mevcut olduğunu, naaşını topraktan çıkarmaya gerek olmayacağını söyledi.

Ölümünün ardından eşinden olan ve evlilik dışı çocukları arasında miras için hukuki bir mücadele başladı.