Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti - Son Dakika

Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti

25.11.2020 20:18

Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım'da vefatı futbolda acı bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bundan tam 15 yıl önce aynı gün bir başka futbol efsanesi George Best de yaşamını yitirmişti.

Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölüm haberi futbolda bomba etkisi yarattı. Maradona, kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.

Bu gelişme futbolda acı bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bundan 15 yıl önce 2005 yılının 25 Kasım'ında futbol efsanesi George Best yaşamını yitirmişti.

59 yaşında hayata veda eden Kuzey İrlandalı futbolcu, özellikle Manchester United kariyeriyle adından söz ettirmişti. 1963 yılında henüz 17 yaşındayken İngiliz devine transfer olan Best, 1974'e kadar 11 yıl Manchester United ile başarıdan başarıya koşmuştu.

Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti
George Best

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

İngiliz ekibinin 1965, 1967 ve 1968 Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının kazanmasında önemli bir rol oynayan George Best, 1968`de Avrupa`da "Yılın Futbolcusu" ve "Futbol Yazarları Birliği Yılın Futbolcusu" ödüllerine layık görülmüştü.

Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti

HEYKELİ DİKİLDİ

Best'in Manchester United'ın evi olan Old Trafford'un önünde diğer kulüp efsaneleri Denis Law ve Bobby Charlton'la birlikte heykeli bulunmakta.

Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti

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Son Dakika Spor Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti - Son Dakika Spor


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