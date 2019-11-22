Son Dakika Haberleri: Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler...
Son Dakika Spor Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler... - Son Dakika Spor

Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, bir başka yaşayan efsane Roger Federer'e duygusal anlar yaşattı.

Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, bir başka yaşayan efsane Roger Federer'e duygusal anlar yaşattı.


Roger Federer, Güney Amerika Turu kapsamında Arjantin'in Buenos Aires kentinde Alexander Zverev ile bir gösteri maçı gerçekleştirdi ve bu maça Diego Armando Maradona'yı da davet etti.


Arjantinli efsane maça katılamadı ancak İsviçreli raketin bu nazik davetini aynı nezaketle cevaplandırarak övgü dolu özel bir video gönderdi. Maradona'nın kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerini duyan Roger Federer gözyaşlarına hakim olamadı.


İşte Diego Armando Maradona'nın Roger Federer için söyledikleri:


"Merhaba usta! Makine! Ben seni böyle adlandırıyorum. Sen en büyüktün, en büyüksün ve daima en büyük olarak kalacaksın. Senin gibi kimse yok. Arjantin'de herhangi bir sıkıntı yaşarsan haberim olsun. Bana ulaşabilir ve neye ihtiyacın olduğunu söyleyebilirsin."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Diego Armando Maradona, Roger Federer, Arjantin, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!
Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:49:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]