Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler...

Spor Arena Dış Haberler | Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, bir başka yaşayan efsane Roger Federer'e duygusal anlar yaşattı.



Roger Federer, Güney Amerika Turu kapsamında Arjantin'in Buenos Aires kentinde Alexander Zverev ile bir gösteri maçı gerçekleştirdi ve bu maça Diego Armando Maradona'yı da davet etti.



Arjantinli efsane maça katılamadı ancak İsviçreli raketin bu nazik davetini aynı nezaketle cevaplandırarak övgü dolu özel bir video gönderdi. Maradona'nın kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerini duyan Roger Federer gözyaşlarına hakim olamadı.



İşte Diego Armando Maradona'nın Roger Federer için söyledikleri:



"Merhaba usta! Makine! Ben seni böyle adlandırıyorum. Sen en büyüktün, en büyüksün ve daima en büyük olarak kalacaksın. Senin gibi kimse yok. Arjantin'de herhangi bir sıkıntı yaşarsan haberim olsun. Bana ulaşabilir ve neye ihtiyacın olduğunu söyleyebilirsin."

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