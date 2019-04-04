Son Dakika Haberleri: Maradona'nın Başı Meksika Futbol Federasyonu ile Dertte

Maradona'nın Başı Meksika Futbol Federasyonu ile Dertte

1 saat önce

Meksika Futbol Federasyonu, takımının son maçının sonrasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkına destek veren Maradona hakkında dün soruşturma başlattı.

Maradona'nın Başı Meksika Futbol Federasyonu ile Dertte, System.String[]
Meksika Futbol Federasyonu, takımının son maçının sonrasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkına destek veren Maradona hakkında dün soruşturma başlattı.

Meksika Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada, takımı Dorados de Sinaloa'nın son maçının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya övgüde bulunan Diego Maradona'nın etik kurallarını ihlal edip etmediğine dair bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Federasyon, yaptığı açıklamada, disiplin komisyonunun Maradona'nın açıklamasını FMF etik kodunun 6, 7, 9, 10 ve 11. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla soruşturduğunu söyledi. FMF etik kodunun 7. maddesi federasyona bağlı olanları siyasi ve dini konularda tarafsız bir duruş sergilemeye çağırıyor.

Zaferi Nicolas Maduro'ya adamıştı

Meksika'nın ikinci lig takımlarından Dorados de Sinaloa'nın teknik direktörlüğünü yapan Diego Maradona, takımının Tampico Madero'ya karşı 3-2 kazandığı maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zaferi Nicolas Maduro'ya ve acı çeken tüm Venezuela halkına adamak istiyorum" demişti. Doğrudan ABD'yi işaret eden Maradona, "Dünyanın şerifleri olduklarını düşünen bu Yankiler dünyanın en büyük bombalarına sahip oldukları için bizi itip kakabileceklerini sanıyorlar ama hayır, bizi değil" ifadelerini kullanmıştı.

Maradona Maduro'ya yakınlığıyla biliniyor

Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla biliniyor. Bir dizi Latin Amerikalı sol liderle yakın olan Maradona ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmiş ve Trump'ı 1970'lerde Arjantin'de televizyonda popüler olan Chirolita adındaki sarı saçlı bir kukla ile karşılaştırmıştı. Maradona, "Devlet başkanı yerine koydukları bu kukla (Chirolita) bizi satın alamaz" demişti.

1986'da Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Maradona, tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Maradona'nın renkli bir yaşam sürdüğü, uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm, obezite ve sayısız skandalla mücadele ettiği biliniyor. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:33 Kaynak: İHA

Futbol, Futbol Federasyonu, Meksika, Diego Armando Maradona, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


IFAB, 8 Kuralı Değiştirdi! Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:25:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maradona'nın Başı Meksika Futbol Federasyonu ile Dertte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]