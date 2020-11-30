Maradona'nın doktoru hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Arjantin'de savcılık, Maradona'nın ölümü nedeniyle ünlü futbolcunun doktoru Leopoldo Luque hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlattı.Geçen hafta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Arjantinli ünlü futbolcu Diego Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque ağır bir suçlamayla karşı karşıya. Başkent Buenos Aires'in San Isidro bölgesi savcılığı, Maradona'nın ölümünde ihmal olabileceği kuşkusuyla Luque hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde Pazar günü Luque'nin evinde ve muayehanesinde polisin arama yaptığı da bildirildi. Polisin, Maradona'nın tedavisinde ihmal olup olmadığına ilişkin kanıt aradığı, geçtiğimiz günlerde Maradona'nın üç kızının da babalarının beyin ameliyatı sonrası kullandığı ilaçlara ilişkin yetkililere ifade verdiği belirtildi.

Doktor Luque ise hakkındaki suçlamayı reddediyor. Evine ve muayenehanesine yapılan baskından sonra bir basın toplantısı düzenleyerek ünlü futbolcunun tedavisinde tıbbi bir hata olmadığını söyleyen Lugue, "Olanlardan ben sorumlu değilim. Son ana kadar onun için en iyisini yaptım" dedi. Doktor hatası bulunmadığını ifade eden Lugue, "Bir hastanın kalp krizi belirtisiyle hayatı kaybetmesi dünyanın en normal ölüm nedeni" diye konuştu. Savcılık da soruşturma ile ilgili olarak toplanan belgelerin değerlendirileceğini belirterek "Soruşturmamız devam ediyor. Aile üyeleri de dahil tanıklarla konuşuyoruz" açıklamasını yaptı,

Luque, Kasım ayı başında La Plata Hastanesi'nde Maradona'yı beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle ameliyat etmişti. Maradona ameliyattan sekiz gün sonra taburcu edilmiş, taburcu olduktan iki hafta sonra da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

SID/HS,GA

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