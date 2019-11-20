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Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi
6 saat önce
Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.
Instagram hesabından açıklama yapan Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti.
Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.
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