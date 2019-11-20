Son Dakika Haberleri: Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi
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Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

6 saat önce

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.

Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi, System.String[]

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.

Instagram hesabından açıklama yapan Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.

Diego Armando Maradona, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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