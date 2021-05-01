Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlığı kaderine terk edildi - Son Dakika

Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlığı kaderine terk edildi

01.05.2021 06:51
Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlığı kaderine terk edildi, System.String[]

BUENOS Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna vardı.

BUENOS Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna vardı.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, San Isidro Savcılığının, Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için başlattığı soruşturma kapsamında inceleme yapan, 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, raporunu hazırladı.

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi.

"Sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı"

Efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan doktorlarına değinilen raporda, "Diego Armando Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. (Maradona'nın) Sağlığı kaderine terk edildi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Maradona'nın ölümünden 12 saat önce acı çekmeye başladığı, gerektiği gibi kontrol edilmediği ve hayati tehlike arz eden belirtilerinin göz ardı edildiği aktarıldı.

"Akli melekelerini tam olarak kullanamıyordu"

Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı" da raporda yer aldı.

Kurulun hazırladığı raporun, San Isidro Savcılığı tarafından analiz edilip soruşturmaya eklenmesi bekleniyor.

Soruşturmada, aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Arjantinli eski futbolcu, beyin ameliyatının ardından 11 Kasım 2020'de bakımı evde sürdürülmek üzere Buenos Aires eyaletinin Tigre bölgesindeki müstakil eve nakledilmişti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da 2020'de Tigre kentinde 60 yaşında hayatını kaybetmiş ve ölüm sebebi "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olarak açıklanmıştı.

Otopsi raporunda, Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu madde kullanmadığı belirtilmişti.

Arjantin, Kasım, Diego, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlığı kaderine terk edildi - Son Dakika


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