Son Dakika Haberleri: Maradona Taburcu Edildi

Maradona Taburcu Edildi

1 saat önce

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, mide kanaması teşhisiyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, mide kanaması teşhisiyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Kızı Dalma Maradona, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam için endişelenenler, lütfen rahatlasın. Sağlığı çok iyi durumda ve hastaneden çıktık, eve gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Maradona'ya, bu yıl da teknik direktörlüğünü üstleneceği Meksika ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek için gereken rutin sağlık testleri için gittiği hastanede mide kanaması teşhisi konmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Diego Armando Maradona, Spor
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