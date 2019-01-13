Maradona Taburcu Edildi

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona
, dün karın fıtığı teşhisiyle ameliyat edildiği hastaneden taburcu edildi.
Dünyaca ünlü eski futbolcunun avukatı Matias Morla, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Diego Maradona
biraz önce taburcu edildi, iyileşme süreci evde devam edecek. Diego, sağlığı için endişelenen herkese teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.
Eski futbolcu dün akşam saatlerinde başkent Buenos Aires
'deki Olivos Kliniği'nde karın fıtığı teşhisiyle ameliyata alınmıştı.
Teknik direktörlüğünü üstleneceği Meksika
ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek üzere ay başında rutin sağlık testleri için kliniğe giden 58 yaşındaki Maradona'da, mide kanaması tespit edilmişti.
Maradona'nın midesindeki kanamanın sebebinin, 2015'te Venezuela
'da geçirdiği mide küçültme ameliyatı olduğu açıklanmıştı.