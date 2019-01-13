Son Dakika Haberleri: Maradona Taburcu Edildi

Maradona Taburcu Edildi

1 saat önce

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, dün karın fıtığı teşhisiyle ameliyat edildiği hastaneden taburcu edildi.

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BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, dün karın fıtığı teşhisiyle ameliyat edildiği hastaneden taburcu edildi.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun avukatı Matias Morla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diego Maradona biraz önce taburcu edildi, iyileşme süreci evde devam edecek. Diego, sağlığı için endişelenen herkese teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu dün akşam saatlerinde başkent Buenos Aires'deki Olivos Kliniği'nde karın fıtığı teşhisiyle ameliyata alınmıştı.

Teknik direktörlüğünü üstleneceği Meksika ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek üzere ay başında rutin sağlık testleri için kliniğe giden 58 yaşındaki Maradona'da, mide kanaması tespit edilmişti.

Maradona'nın midesindeki kanamanın sebebinin, 2015'te Venezuela'da geçirdiği mide küçültme ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:15 Kaynak: AA

Spor
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