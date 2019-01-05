Son Dakika Haberleri: Maradona'ya Mide Kanaması Teşhisi

Maradona'ya Mide Kanaması Teşhisi

1 saat önce

BUENOS Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'da, rutin sağlık testi için gittiği klinikte mide kanaması tespit edildi.

Maradona'ya Mide Kanaması Teşhisi, System.String[]
BUENOS Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'da, rutin sağlık testi için gittiği klinikte mide kanaması tespit edildi.

Arjantin basınında yer alan habere göre, 58 yaşındaki eski futbolcu Maradona, bu yıl da teknik direktörlüğünü yapacağı Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek için gerekli rutin sağlık testleri için gittiği Olivos Kliniğinde, mide kanaması tespit edilmesi üzerine müşahede altına alındı.

Midesinde yara olduğu belirlenen eski futbolcunun ciddi bir tehlikesi olmadığı belirtilirken, Maradona'ya yarın endoskopi yapılması öngörülüyor.

Sabah saatlerinde, Maradona'nın, Dorados de Sinaloa takımını önümüzdeki sezon da çalıştıracağı açıklanmış ve Meksika Futbol Federasyonu tarafından istenen sağlık testlerinden geçmesi istenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Arjantin, Diego Armando Maradona, Güncel
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