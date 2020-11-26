Maradona'yı Van Basten ve Gullit anlattı: 'O gördüğümüz en iyi futbolcuydu' - Son Dakika
BBC

Maradona'yı Van Basten ve Gullit anlattı: 'O gördüğümüz en iyi futbolcuydu'

26.11.2020 15:17
Maradona'yı Van Basten ve Gullit anlattı: 'O gördüğümüz en iyi futbolcuydu', System.String[]

Hollanda Milli Takımı ve Milan'ın unutulmaz eski oyuncularından Ruud Gullit ve Marco Van Basten, Diego Maradona'nın ölüm haberi sonrası dijital yayın platformu Ziggo'ya konuştu.

"Sanki hayatımın bir parçası alınmış gibi hissediyorum..."

Hollanda Milli Takımı ve Milan'ın unutulmaz eski oyuncularından Ruud Gullit, Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradona'nın ölüm haberini bu sözlerle değerlendirdi.

Maradona'nın, Napoli'de top koşturduğu ve İtalya Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğa ulaştığı dönemde Ruud Gullit de Milan'ın formasını giyiyordu.

"Üç Büyükler" olarak adlandırılan Hollandalı oyuncular Marco van Basten, Ruud Gullit ve Frank Rijkaard; Maradona'nın en önemli rakipleri arasında yer alıyordu.

Maradona ile Gullit ve Van Basten, hem Seri A'da hem de milli takım maçlarında sık sık sık karşı karşıya geldiler. Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için de Gullit, van Basten ve Maradona arasında rekabet yaşandı.

Maradona, Gullit'le ralip olduğu Altın Top yarışmasında Hollandalı futbolcuyu geçerek, "dünyanın en iyisi" oldu. Marcı van Basten ise, bu ünvanı iki kez elde etti.

Ancak hem Gullit hem de van Basten'e göre, her zaman "dünyanın en iyisi" Maradona oldu.

Gullit: En iyi futbolcuyu tanıdım

Maradona'nın ölüm haberinin ardından dijital yayın platformu Ziggo'ya konuşan Gullit ve van Basten, Arjantinli yıldıza ilişkin anılarını anlattı. Gullit'e göre, Maradona, asla yaşlanmayacak bir insandı.

"En iyi futbolcuyu tanıdım, onunla birlikte oynayabildim, ona karşı oynayabildim" diyen Gullit, Maradona'daki özellikleri, "safi yetenek" diye tanımladı.

Rijkaard ve van Basten ile birlikte 1987 yılında AC Milan formasıyla İtalya Seri A'da oynadıkları dönemde Maradona'nın, şöhretinin zirvesinde olduğunu anlatan Ruud Gullit, basının sürekli olarak birbirlerine düşürmeye çalıştığını söyledi.

Altın Top için Maradona ile yarıştıklarını anlatan Gullit, "Yarışmayı kazanabilirdim ama o gördüğüm en iyi futbolduydu. Bu bir savaş değildi" dedi.

İtalya'da oynarken en büyük amaçlarının Maradona'nın oynadığı Napoli'yi yenmek olduğunu belirten Gullit, San Paolo Stadyumu'nda Milan'ın 3-2 kazandığı maçı unutamıyor.

Ligin bitimine 2 gün kala oynanan maçta, Gullit ve van Basten iki asist yapmış, Maradona da gol atmıştı. Bu sonuçla Milan, lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Gullit'e göre, Napoli'de oynamak ve kazanmak, o yaşananlar, asla unutulmaz.

Diego Maradona ile "süperstar olmanın diğer yanına da tanıklık ettiğini" söyleyen Gullit, şunları anlattı:

"Yıldız olmak bir yandan onun için her şey şahane gibi görünse de, bazen gerçekten çok ağırdı. İçindeki acıyı hissesdebiliyordunuz. Dieog'nun hiç hayatı olmadı. Her zaman evindeydi, asla ayrılamadı. Bu da oldukça dokunaklıydı."

Gullit, "En iyi futbolcu" diye tanımladığı Maradona ile tanışıp, onunla birlikte ve karşılıklı oynayabildiğini söyleyen Gullit, "O baştan sona yetenekle donatılmış bir kişiydi" dedi.

Van Basten: Futbol harikasıydı

İki kez "dünyanın en iyi futbolcusu" seçilen Marco van Basten'e göre de, "en iyinin Maradona olduğuna dair hiçbir kuşku yok".

Arjantinli yıldızı, "futbol harikası" diye tanımlayan van Basten, "Büyükler deyince aklımıza Maradona ve Pele belki bir de Cruyff gelir. Bunlar en iyileridir" dedi.

"Peki Maradona'yı bu kadar özel yapan şey nedir?"

Van Basten kendi kendine sorduğu bu soruya, "Onu bu kadar özel kılan gerçekten kendisiydi. Bütün iyi, güzel ve kötü, çirkin yanlarıyla... O otantik bir insandı. Bu yüzden hepimiz onu sevdik" yanıtını verdi.

Milan formasıyla San Siro Stadyumu'nda Maradona'nın oynadığı Napoli'yi 3-0 yendiklerini anlatan Van Basten, 1990 Dünya Kupası'na odaklanan Arjantinli yıldızın, iyi oynamasına rağmen gol atamadığını söyledi.

Aktif futbol yaşamının ardından da Maradona ile zaman zaman karşılaştıklarını söyleyen Marco van Basten, "O gerçekten takım ruhuna sahip adamlardan biriyidi. Yapılması gereken bir şey varsa katılırdı. Özel bir insandı" diye konuştu.

Maradona'yı Van Basten ve Gullit anlattı: 'O gördüğümüz en iyi futbolcuydu'

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Son Dakika Dünya Maradona'yı Van Basten ve Gullit anlattı: 'O gördüğümüz en iyi futbolcuydu' - Son Dakika Dünya

BBC

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