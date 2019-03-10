Son Dakika Haberleri: Marakeş Judo Grand Prix'sinde Vedat Albayrak Gümüş Madalya Kazandı

Marakeş Judo Grand Prix'sinde Vedat Albayrak Gümüş Madalya Kazandı

10 dakika önce

Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvasında Bulgar rakibi İvaylo İvanov ile kıran kırana bir mücadele gerçekleştiren Vedat Albayrak gümüş madalya kazandı.

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Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvasında Bulgar rakibi İvaylo İvanov ile kıran kırana bir mücadele gerçekleştiren Vedat Albayrak gümüş madalya kazandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:37 

Marakeş, Dünya
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