Marakeş Judo Grand Prix'sinde Vedat Albayrak Gümüş Madalya Kazandı
10 dakika önce
Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvasında Bulgar rakibi İvaylo İvanov ile kıran kırana bir mücadele gerçekleştiren Vedat Albayrak gümüş madalya kazandı.
Fas
'ın Marakeş
şehrinde gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvasında Bulgar rakibi İvaylo İvanov ile kıran kırana bir mücadele gerçekleştiren Vedat Albayrak gümüş madalya kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:37
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