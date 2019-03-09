Son Dakika Haberleri: Marakeş'te İlk Madalya Vedat Albayrak'tan

Marakeş'te İlk Madalya Vedat Albayrak'tan

1 saat önce

Fas'ın Marakeş kentinde devam Grand Prix müsabakalarında 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Marakeş'te İlk Madalya Vedat Albayrak'tan, System.String[]
Fas'ın Marakeş kentinde devam Grand Prix müsabakalarında 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, gümüş madalyanın sahibi oldu. 

İlk turu bay geçen Albayrak, 2'nci maçında İzlandalı rakibini ipponla, 3'üncü turda Gürcü rakibini altın skorda waza-ari puanıyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avusturalyalı yarı finalde de Özbek rakibini ipponla yenerek finalist oldu. Birincilik için Bulgaristan'dan Ivanov ile karşılaşan Albayrak, rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

73 kiloda tatamiye çıkan Bilal Çiloğlu ise 5'inci oldu. İlk turu bay geçen Çiloğlu, ikinci maçında Litvanyalı, üçüncü turda Estonyalı, çeyrek finalde Kanadalı rakiplerine yendi ve yarı finale yükseldi. Bu turda Rus rakibine altın skorda yenilen Çiloğlu üçüncülük müsabakasında Özbek K. Turaev karşısında altın skorda kaybetti ve beşincilikte kaldı.

81 kilodaki diğer Türk judocu Mustafa Koç'ta ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında rakibini yenen Koç, üçüncü tur müsabakasında Kanadalı rakibine mağlup oldu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Fas, Marakeş, Spor
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