Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı - Son Dakika

Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı

7 saat önce

Anadolu ve Ermeni halk dans grubu Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yılında İstanbul Kongre Merkezinde sahne aldı.

Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı, System.String[]

Anadolu ve Ermeni halk dans grubu Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yılında İstanbul Kongre Merkezinde sahne aldı.

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Garbis Çapkan'ın koreografisini hazırladığı gösteride, 180 dansçı ve Ermenistan'dan gelen 12 kişilik özel orkestra, Ermeni müziği ve halk danslarından örnekler sundu.

İki bölümden oluşan gösteride Nazani, Nubar Nubar, Gülümcan, Nor Bar'ın da aralarında olduğu 21 eser sergilendi.

Gösteriyle ilgili AA muhabirine bilgi veren tertip heyeti üyesi Dikran Dülgeryan, Esayan Okulundan Yetişenler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren topluluğun amatör bir ruhla 40. yılını kutladığını söyledi.

Türkiye'yi farklı ülkelerde temsil etmenin kendileri için son derece önemli olduğunu dile getiren Dülgeryan, şunları kaydetti:

"Bu konserimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığından üçüncü kez belli miktarda teşvik alıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize salon tahsisi konusunda yardımcı oldu. Bu büyük ilgi ve teşviğe layık olmaya çalışıyoruz. İstanbul'da kendi müziğimizi kendi dansımızı yapma özgürlüğümüzü bütün dünya ile paylaşmak istiyoruz. Maral müzik ve dans grubu giderek büyüyor ve kalitesini arttırıyor. Bu gece gösteriyi 2 binden fazla insan izliyor. Bu da başarımız için önemli."

"Maral Anadolu ebrusunun bir bölümü"

Ruhani Kurul Başkanı Tatul Anuşyan ise sanatla ilgilenen toplumların daha iyi kenetlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi sanat insanları yan yana getiren çok önemli bir olgu. Maral Müzik ve Dans Topluluğunun ülkemize bu topraklara katkısı bizim için Maral'ın başarısından çok çok daha üst seviyede ve biz Maral ile bu anlamda bu topraklarda Anadolu ebrusunun bir bölümü olduğundan dolayı mutluluk duyuyoruz."

Gösteriyi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile çok sayıda davetli izledi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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