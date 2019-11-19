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Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutluyor

7 saat önce

Anadolu ve Ermeni halk danslarını çok sesli orkestrasıyla bir araya getiren Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yılını İstanbul Kongre Merkezinde sahneleyeceği gösterimle kutlayacak.

Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutluyor, System.String[]

Anadolu ve Ermeni halk danslarını çok sesli orkestrasıyla bir araya getiren Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yılını İstanbul Kongre Merkezinde sahneleyeceği gösterimle kutlayacak.

Benon Kuzubaş ve arkadaşları tarafından 1980 yılında kurulan ve Anadolu ve Ermeni halk danslarını çok sesli orkestrasıyla bir araya getiren topluluk, 40. yılına özel etkinlikle sahneye çıkacak.

İstanbul Kongre Merkezinde 15 Aralık'ta düzenlenecek etkinliğin Genel Sanat Yönetmenliğini Garbis - İris Çapkan yapacak.

Gecede, tamamı amatör dansçılardan oluşan ve 6 ila 35 yaş aralığındaki 200'e yakın dansçı, sanatseverlerin karşısına çıkarak topluluğun 40. yılına özel performans sergileyecek.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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