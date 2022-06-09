Marangoz atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı - Son Dakika
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Marangoz atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı

09.06.2022 09:31
Marangoz atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde marangoz atölyesinde başlayan yangın, bitişikte bulunan bir eve daha sıçradı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde marangoz atölyesinde başlayan yangın, bitişikte bulunan bir eve daha sıçradı. İtfaiye ve vatandaşların müdahale ettiği yangında, marangoz atölyesi ve ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Somacık mevkiinde bulunan Ramazan Sönmez'e ait marangoz atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin bitişiğinde bulunan Ali Sönmez'e ait eve de sıçradı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, kerestelerle dolu marangoz atölyesi ve yangının sıçradığı ev kullanılmaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, marangoz atölyesinde medyana gelen elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Marangoz atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı
Marangoz atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı
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Kaynak: İHA

Acıpayam, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marangoz atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marangoz atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı - Son Dakika
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