Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Sitesi 7. Blok'ta bulunan Ramazan Yaşar'a ait kapalı marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:46 Kaynak: AA
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