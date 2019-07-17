Son Dakika Haberleri: Marangoz atölyesinde tekne üretip barajda yüzdürecekler
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Marangoz atölyesinde tekne üretip barajda yüzdürecekler

1 saat önce

Yozgatlı ahşap ustası baba oğul, marangoz atölyesinde sürat teknesi üretti.

Yozgatlı ahşap ustası baba oğul, marangoz atölyesinde sürat teknesi üretti.
Gezmeye gittiği İstanbul'da tekne üretimini ve boğazda yüzen tekneleri gören Umut Pusmaz (30), Yozgat'taki babasıyla çalıştıkları marangoz atölyesinde tekne üretmeye karar verdi.
Düşüncesini babasına anlatan Pusmaz, onun da kabul etmesi üzerine İstanbul Tuzla'da bir tersanede yaklaşık 3 ay çalışıp eğitim aldı.
Yozgat'a dönen Pusmaz, babasıyla İstanbul'da çizdirdikleri tekne projesi üzerinde çalışmaya başladı.
Baba oğul, 2 ay 10 gün çalışarak bahçe mobilyaları ürettikleri marangoz atölyesinde 5,5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde 10 kişilik sürat teknesi yaptı.
Yozgat'ın denize kıyısı olmadığını, bozkırın ortasında bir kent olduğunu ifade eden Umut Pusmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde çok sayıda baraj ve göletin bulunduğunu söyledi.
İstanbul'a gezmeye gittiğinde tekne yapma fikrinin aklına geldiğini anlatan Pusmaz, "Orada yüzen tekneleri, eğlenen insanları görünce, 'Yozgat'taki barajlarda neden olmasın' diye düşündüm. Fikrimi babama anlattım o da kabul etti. Sonra tekne projesi çizdirdik ve babamla birlikte 2 ay 10 gün gibi bir sürede tekneyi tamamladık." dedi.
Tekneyi Yozgat Çamlık Milli Parkı yanında bulunan gölette kullanacaklarını belirten Pusmaz, "Tekneyi yapmadan önce belediye başkanımızla görüştük, 'o da tekneyi yapın görelim' dedi. Şimdi teknemiz bitti, inşallah bir hafta sonra gölette yüzmeye başlayacak. Denize gidemeyen insanlarımız burada tekne turu yapıp eğlenecekler. Bundan sonra da tekne üretimine ağırlık verip üretimlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Baba Dursun Pusmaz da (55) çocukluğunda çıraklık döneminden beri ahşap işiyle uğraştığını ifade etti.
Marangoz atölyesinde park ve bahçe mobilyaları üretimi yaptıklarını dile getiren Pusmaz, şunları kaydetti:
"Yozgat'ta barajlarımız var, bu barajlarda neden bir tekne olmasın. Vatandaşlarımızın ayağına denizi getirmek istedik. Tekne üretimi için çok uğraştım, başardım, çok da güzel oldu. Denize gidemeyen veya şehrimizde düzenlenen etkinliklerde tekne turu düzenleyeceğiz. İlk defa yaptığımız için biraz zorlandık ama tekne önemli bir araç olduğu için biraz uğraş istiyor, santim, santim, milim milim ölçerek teknemizi tamamladık. Bundan sonra yapacağımız tekneleri daha kısa sürede tamamlayacağız."
Marangoz atölyesinde tekne üretip barajda yüzdürecekler
İstanbul, Yozgat, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:52 Kaynak: AA
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