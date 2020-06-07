Marangoz atölyesinde yangın çıktı, bina tahliye edildi - Son Dakika

Marangoz atölyesinde yangın çıktı, bina tahliye edildi

Marangoz atölyesinde yangın çıktı, bina tahliye edildi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, binanın üst katından atılan ateşli nesne marangoz atölyesine düştü.

Marangoz atölyesinde yangın çıktı, bina tahliye edildi DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, binanın üst katından atılan ateşli nesne marangoz atölyesine düştü. Çıkan yangında 80 bin liralık hasar oluşurken, bina tahliye edildi. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 191. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binanın üst katından atılan ateşli nesle, girişte bulunan marangoz dükkanına düştü. Atölyede bulunan tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile marangoz atölyesinde 80 bin liralık zarar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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