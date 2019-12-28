Marangoz dükkanında çalışan otizmli genç azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Adıyaman'da yaşayan 17 yaşındaki otizmli Hasan Çulcu, 7 yıldır okuldan sonra tarihi Oturakçılar Pazarı'ndaki bir marangoz dükkanında harçlığını çıkarıyor.

Çalışkanlığıyla pazar esnafının da takdirini kazanan Çulcu'ya 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Çulcu, anne ve babasının desteğiyle eğitim ile sosyal hayatında aktif bir profil çizdi. 10 yaşında marangoz dükkanında çalışmaya başlayan Çulcu, aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu da yaşıyor.

Babasını 2016 yılında kaybeden Çulcu, annesiyle el ele vererek yılmadan hayatına devam ediyor.

Hasan Çulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde dükkanı açarak temizlemeye başladığını ve gelen müşterilere yardımcı olduğunu belirterek, "Hayalim cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve onunla hatıra fotoğrafı çekmek" dedi.

Anne Bedriye Özel de otizmin bir hastalık değil, tam aksine bir farkındalık olduğunu söyledi.

Çocuğunun otizmli olduğunu öğrendikten sonra kolları sıvadığını anlatan Özel, "Hasan bizim için çok özel bir çocuk. Kendisini geliştirmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şu an evde tek başına kalabiliyor, yemeklerini yapıp, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Okuldan kalan boş zamanlarında 10 yaşından beridir mobilya dükkanına gelerek hem mesleğini öğreniyor hem de cep harçlığını kazanıyor. Esnaflar Hasan'ı çok seviyor, adeta göz bebekleri olmuş durumda." diye konuştu.