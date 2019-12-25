Marangoz mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Marangoz mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor - Son Dakika

Marangoz mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor

6 saat önce

Siirt'te marangozluk yapan ustalar, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Marangoz mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor, System.String[]

Siirt'te marangozluk yapan ustalar, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Ustalar, güde 5-6 hayvan yemliği yaparak ayakta durmaya çalışıyor.


Geçmişte ahşap pencere ve kapıların yoğunlukta yapıldığı marangozluk mesleği günümüzde teknolojinin farklı alanlara yayılması ile birlikte bitme noktasına geldi. Marangozcuların son temsilcileri, günde 5-6 hayvan yemliği yaparak mesleklerini sürdürmeye çalışıyor.


Dededen kalma mesleği sürdüren Nevzat Yaşar, son dönemde hazır ürünlere olan rağbet nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini, gelişen teknolojiyle birlikte mobilya imalatında seri üretime geçilmesinin marangoz mesleğini bitirdiğini söyledi.


"Hayvan yemliği yaparak ayakta durmaya çalışıyoruz"


Göçebelerin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin hayvan yemliği olduğunu aktaran Nevzat Yaşar, "Mesleği 40 yıldır sürdürüyorum burada. Dedem de babam da burada yetişti. Göçebeler yayladan merkeze geldiklerinde en çok ihtiyaç duyduğu şey bu yemliklerdir. Bu yemlikleri de kendilerine yapıyoruz. Yemliklerde samanlar sıcak kalıyor. Yemlik saçtan yapıldığı zaman paslanıyor. Sağlıklı da değil hayvan için. Uzun zamandan beri göçebelere bu yemliklerden yapıyoruz. Günde 5-6 tane yapıyoruz, geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz" dedi. - SİİRT

Nevzat Yaşar, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti Adana'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası kent sular altında kaldı 11 yıl önce düşen gök taşını, ceviz ağacının dibinde buldu

Son Dakika Haberleri
20:55 Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı - Son Dakika Haber
20:40 Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü - Son Dakika Haber
20:29 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika Haber
20:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Haber
20:25 Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor - Son Dakika Haber
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber
19:56 Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marangoz mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]