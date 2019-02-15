Marangozcular Mobilyacılar ve Pvc'ciler Kooperatifi Açıldı
17 dakika önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Marangozcular Mobilyacılar ve PVC'ciler kooperatifi kurdu.
Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesinde Marangozcular Mobilyacılar ve PVC'ciler kooperatifi kurdu.
İlçede 50 esnafın kurduğu kooperatifin açılışına açılışına İlçe müftüsü Ahmet Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve üyeler katıldı.
Açılışta konuşan Kooperatif Başkanı Şehmuz Gül, yaklaşık 115 bin nüfuslu ilçede kooperatif ihtiyacı nedeniyle çalışmalarda bulunduklarını söyledi.
İlçedeki 50 esnafla kooperatif kurduklarını aktaran Gül, "Kooperatifimiz olmadığı için 50 esnaf arkadaşımız bir araya gelemiyorduk sorunlarımızı çözemiyorduk bu vesile ile bir çatı altında bir araya gelebiliyoruz ve esnafımıza bir katkıda buluna biliyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından kooperatifin açılışı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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