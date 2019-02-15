Son Dakika Haberleri: Marangozcular Mobilyacılar ve Pvc'ciler Kooperatifi Açıldı

Marangozcular Mobilyacılar ve Pvc'ciler Kooperatifi Açıldı

17 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Marangozcular Mobilyacılar ve PVC'ciler kooperatifi kurdu.

Marangozcular Mobilyacılar ve Pvc'ciler Kooperatifi Açıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Marangozcular Mobilyacılar ve PVC'ciler kooperatifi kurdu.

İlçede 50 esnafın kurduğu kooperatifin açılışına açılışına İlçe müftüsü Ahmet Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve üyeler katıldı.

Açılışta konuşan Kooperatif Başkanı Şehmuz Gül, yaklaşık 115 bin nüfuslu ilçede kooperatif ihtiyacı nedeniyle çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

İlçedeki 50 esnafla kooperatif kurduklarını aktaran Gül, "Kooperatifimiz olmadığı için 50 esnaf arkadaşımız bir araya gelemiyorduk sorunlarımızı çözemiyorduk bu vesile ile bir çatı altında bir araya gelebiliyoruz ve esnafımıza bir katkıda buluna biliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kooperatifin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Bismil, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek İşsizlik Rakamları Açıklandı

8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marangozcular Mobilyacılar ve Pvc'ciler Kooperatifi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]