Son Dakika Haberleri: Marangozhaneyi yetim kızlar için çeyiz dükkanına çevirdiler
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Marangozhaneyi yetim kızlar için çeyiz dükkanına çevirdiler

1 saat önce

İstanbul Bağcılar'da yaşayan iki kız kardeş, babalarının kendilerine verdiği marangozhaneyi "Biz erkek değiliz marangozluktan anlamayız" diyerek çeyiz dükkanına çevirdi.

Marangozhaneyi yetim kızlar için çeyiz dükkanına çevirdiler, System.String[]

İstanbul Bağcılar'da yaşayan iki kız kardeş, babalarının kendilerine verdiği marangozhaneyi "Biz erkek değiliz marangozluktan anlamayız" diyerek çeyiz dükkanına çevirdi. Dikiş nakışlardan hediyelik eşyalara kadar çeyizlik ürünler üretip satan iki kız kardeş, evlenecek olan yetim kızların çeyizlerini ücretsiz olarak hazırlıyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi desteğiyle başlatılan sivil toplum inisiyatifi projesi "Gönül Bağı" her geçen gün büyüyor. Her Gönül Bağı üyesi yaptığı işle, uğraştığı sanatla hem yaşadığı ortama örnek oluyor hem de çevresine yardım eli uzatıyor. Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi Ayşe Turgut ve Gülsüm Yorulmaz isimli kardeşler, babalarının kendilerine verdiği marangozhaneyi "Biz erkek değiliz marangozluktan anlamayız" diyerek çeyiz dükkanına çevirdi. Dikiş nakışlardan hediyelik eşyalara kadar çeyizlik ürünler üretip satan iki kız kardeş, evlenecek olan yetim kızların çeyizlerini de ücretsiz olarak hazırlıyor.

"İŞ YERİ AÇMA HAYALİMİZ VARDI"

15 yaşında öğrendikleri dikiş nakışı meslek edinen iki kardeş, kendi ürettikleri el işi ürünleri 13 yıldır işlettikleri dükkanda satıyorlar. Gülsüm Yorulmaz, iş yeri açma hayallerini nasıl başardıklarını şöyle anlattı:

"İki kardeş çocukluktan beri çeyiz üzerine çalışıyorduk. İş yeri açma hayalimiz vardı. Babamın bir marangoz atölyesi vardı. Kendisi yorulup kenara çekilmek isteyince marangozhaneyi bize bırakmak istediğini söyledi. Biz erkek değiliz marangozluktan anlamayız deyip kabul etmedik. Sonra aklımıza çeyiz dükkanı fikri geldi. Madem bu işi yapıyoruz, daha da büyütelim dedik. Elimizde 2-3 kumaş parçasından başka bir şey yoktu. Çalıştık birikim yaptık ve bugüne geldik."

"ÇEVREMİZDE ANNE BABASI OLMAYAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ BELİRLİYORUZ"

İş yerinde masa örtüsünden nevresim takımına, dikiş-nakış ürünlerine kadar çeşit çeşit çeyizliklerin yanında el yapımı hediyelik eşyalar da bulunuyor. Resim yeteneği olan Ayşe Turgut da yaptığı yağlı boya resimlerle dükkanın bir köşesini adeta sanat galerisine çevirdi. Turgut, alışveriş için gelenlerin yaptığı resimlerle ilgilenmesinin ve beğenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Mahalledeki birçok kişiye dikiş-nakışı öğrettiklerini ve iş sahibi yaptıklarını söyleyen kız kardeşler, yetimlerle ilgili bir projeyi de yıllardır sürdürüyor. Kimsesi olmayan genç kızlara yardım eli uzattıklarını dile getiren Yorulmaz, "Çevremizde anne babası olmayan ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Sonra onların arasında bir çekiliş yapıyoruz. Bir yılda farklı zamanlarda yaptığımız çekilişle 3 kızın çeyizini hazırlıyoruz ve hiçbir ücret almıyoruz" dedi.

(İHA)

Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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