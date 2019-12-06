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Son Dakika Ekonomi Marangozlar Odası Başkanı Algün; 'Sanatkarlar için söz bitmiştir' - Son Dakika Ekonomi

Marangozlar Odası Başkanı Algün; "Sanatkarlar için söz bitmiştir"

6 saat önce

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, "Uzun yıllardır dile getirdiğimiz sanatkarların sorunlarının çözümü noktasında bir iyileşmenin olmadığını yaşayarak görmekteyiz" dedi.

Marangozlar Odası Başkanı Algün;

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, "Uzun yıllardır dile getirdiğimiz sanatkarların sorunlarının çözümü noktasında bir iyileşmenin olmadığını yaşayarak görmekteyiz" dedi.


Yıllardı esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çektiklerini anımsatan Algün, "Yetkili ve etkili! Kurumlar çözüm üretmekten uzak içeriği ve sonucu hiç bir anlam ifade etmeyen toplantılar, seminerler gibi etkinlikler ile sadece ve sadece kendilerini ve bizleri kandırıyorlar. Aydında ve ülkemizin her köşesinde zorunlu yaşam giderleri artmış çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için gecesini gündüzünü katan sanatkarlar için yapılacak en güzel şey önce kendilerinden özür dilenmesi ve derhal çarklarının döndürülebilir hale gelmesi için direkt destekler sağlanmalı onların ülkenin önemli insanları oldukları hissettirilmelidir.


Gerçekçi olmayan veriler ve amacına hizmet etmeyen bir sürü belge gibi zaman öldürücü uygulamaları ortadan kaldırmalı ve tek başına işyerine ayakta tutmaya çalışan bu insanlara daha fazla yük değil daha fazla kazanç elde edebilmeleri için çalışmalara ihtiyaç vardır. Mesleki eğitim meselesi halen daha küçümsenmekte ve aşağılanmaktadır oysa kurtuluş mesleki eğitimdedir. Sorun var ise çözüm sorunu yaşayanlar ile beraber çözülür yoksa sırça köşklerinde ki toplantılar ve tek amacı üstlerine yağcılık olan insanlarla sanatkarların sorunu asla çözülmez derinleşir" diye konuştu. - AYDIN

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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