Maraş biberli zeytinyağı

Kahramanmaraş'ta genç girişimci Ahmet Zor, Maraş biberli karışımdan oluşan sızma zeytinyağı üretti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir zeytinyağı üreticisi, Maraş biberi ve zeytinin karışımından kırmızı renkli sızma zeytinyağı üretti.

Türkoğlu ilçesinde yaklaşık 5 milyon liraya kurulan tesiste 1 yıl süren Araştırma ve Geliştirme çalışmasının ardından acı Maraş biberi zeytin ile buluştu. Damak tadını bozmayan kırmızı renkli zeytinyağında denemelerin ardından ilk üretim yapıldı. Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli sofralık acı biberiyle, zeytinin yolculuğunda farklı aroması ile biberli sızma zeytinyağı üretildi.

Özellikle erken hasat dönemi zeytinleri ile elde edilen kırmızı renkli zeytinyağı, soğuk sıkım olarak üretildi. Bahçeden toplanan biber ve zeytinler, ilk aşamada yıkamaya tabi tutulduktan sonra 600 kilogram kapasiteli hamur haznelerinde yoğruluyor. Ardından yağ ile posanın ayrıldığı evreden geçilerek filtreleme işlemi de gerçekleştiriliyor. 15 kilogram zeytinle bir buçuk kilogram Maraş biberinden 1 kilogram biberli sızma zeytinyağı üretiliyor.

Biberli zeytinyağı üreten genç girişimci Ahmet Zor, "Günlük 2 ton biberli zeytinyağı üretimi yapıyoruz ve şu ana kadar 10 ton üretim gerçekleştirildi. Yıllık 50 ton üretim hedeflenmekte. Ürünün Almanya, Amerika ve Fransa'ya ihraç edilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Biberli zeytinyağı sadece görsel olarak değil, sofralarda birçok yemeğin ve salataların, aynı zamanda biber ihtiyacını karşılamak üzere üretildi" dedi.

Litresi 100 liraya satılan ürünün, iki tadı üzerinde barındırdığını belirten Zor, "Zeytinyağının aroması ve biberin acılığı ile kaynaşarak kırmızı bir renk alan biberli sızma zeytinyağı, yeni bir lezzet olmanın yanı sıra, iki farklı ürünü bünyesinde barındırıyor. Hem soğuk yemeklerde ve hem de sıcak yemeklerde rahatlıkla kullanılabilecek olan biberli zeytinyağı, renk ve aromasından hiçbir şey kaybetmiyor" diye konuştu.