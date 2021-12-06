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KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu

06.12.2021 12:05

Kahramanmaraş'ta salep fidelerinin dikimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta salep fidelerinin dikimi yapıldı.

Türkiye'nin dondurma üretiminde önemli bir yere sahip olan Kahmaramanmaraş'ta salep üretimi her geçen gün artıyor. Dondurmanın olmazsa olmazları arasında yer alan salebin geçen yıl 40 dönüm olan ekim alanı, bu sene 50 dönüme çıkartıldı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, gazetecilere, salebin doğadaki varlığının korunması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 23 yıldır çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Her yıl ekim alanını biraz daha artırdıkları salebin yazın dondurma kışın ise şifalı içecek olarak tüketildiğini belirten Kanbur, firma olarak konuyla ilgili Ar-Ge birimi oluşturduklarını, zaman zaman araştırma merkezleri ve üniversitelerden de destek aldıklarını söyledi.

Kanbur, girişimleri sonucu kent genelinde beş ayrı noktada ekim yapıldığını, amaçlarının bölge çiftçilerinin de desteğiyle salebi çeşitlendirmek ve tüm dünyaya satışını yapmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii şu an ham madde yeterince olmadığından piyasaya süremiyoruz. Önemli olan bizim ham maddeye hazır olmamız lazım. Benim pazarım var. İnsanlar bunu istiyor. Biz diyoruz ki 'MADO olarak biz size bilgi verme konusunda hazırız, 10 yıl da alım garantisi veriyorum.' Çünkü salep endemik bitki sınıfına girdi. Eskiden dağlardan toplanıyordu bu yasaklanınca şimdi toplanamaz hale geldi. Onun için dondurmada bile çoğu kişi kullanamıyor. Başka bir şey kullanmaya çalışıyor. Şu anda elde edilen ürünü, dondurma ve içecek olarak kullanıyoruz. Üretimi artırdıkça dünya pazarına da ürün gönderebiliriz."

Kanbur, ekonomik olarak ciddi getirisi olan salebin kilogram satış fiyatının yaklaşık bin lira olduğuna işaret ederek, "Biz onun için üniversiteyi ve halkı yanımıza aldık. İstiyoruz ki bunu bir an önce çoğaltalım. Artık bunu dünya markası haline getirelim. Talep var ama üretim yok. Bizde bilgi var, tohum da var. Gelin beraber yapalım." diye konuştu.

Salebin geçmiş dönemde saraylarda kralların içeceği olarak kullanıldığını aktaran Kanbur, yaptıkları çalışmalarla fıstıklı, bademli gibi salep özlü on çeşit şifalı içecek elde ettiklerini sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu

Araştırma Geliştirme, Kahramanmaraş, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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