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KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı "Külahıma Anlat" filminin çekimleri başlıyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı "Külahıma Anlat" filminin çekimleri başlıyor

25.11.2021 16:16

Dünyaca ünlü ve tescilli "Maraş dondurması"nın konu edildiği yönetmenliğini Ahmet Karaağaç, senaristliğini ise Banu Şentürk'ün üstlendiği Külahıma Anlat sinema filminin çekimleri için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Dünyaca ünlü ve tescilli "Maraş dondurması"nın konu edildiği yönetmenliğini Ahmet Karaağaç, senaristliğini ise Banu

Şentürk'ün üstlendiği Külahıma Anlat sinema filminin çekimleri için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Projenin yapımcısı Cüneyt Şentürk, basın toplantısında, filmde dondurmacı bir ailenin markalaşma ve dondurmayı dünyaya tanıtma serüvenini anlatacaklarını söyledi.

Şentürk, başrollerde Tuğba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen ve Max Bendo gibi oyuncuların olacağını ifade ederek, "Projemizin içerisinde dondurmacılıkla geçimini sağlayan bir ailenin tirajı komik hikayesini anlatacağız. Burada bir aşk hikayesi de var. Bunun yanında da en önemlisi Kahramanmaraş'ın kültürünü, örf ve adetlerini madalyalı şehri öne çıkaracağız." dedi.

Projenin hazırlık sürecinin üç yıl önce başladığını anlatan Şentürk, "Benim rahmetli babaannemin Elbistanlı olmasından dolayı projeyi Kahramanmaraş'ta yapma kararı aldık. Araya pandemi girince projeyi ertelemek zorunda kaldık. Ben 6 aydır İstanbul'a git gel yapıyordum.

Burada bir çok çalışma yaptık. Yoğun bir hazırlanma süreci yaşadık. İnşallah güzel bir eser çıkartacağız." diye konuştu.

Filmin sponsorluğunu üstlenen MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur da böyle bir projede yer almanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş'ın Türkiye genelinde tanıtılması için her zaman çaba gösterdiklerini ifade eden Kanbur, filmin adının "Külahıma Anlat" olması ve içerisinde dondurmanın yer almasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Kanbur, Kahramanmaraş ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunabilmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı Külahıma Anlat filminin çekimleri başlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı Külahıma Anlat filminin çekimleri başlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı Külahıma Anlat filminin çekimleri başlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı Külahıma Anlat filminin çekimleri başlıyor

Cüneyt Şentürk, Kahramanmaraş, Okan Karacan, Tuğba Özay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı 'Külahıma Anlat' filminin çekimleri başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının anlatılacağı "Külahıma Anlat" filminin çekimleri başlıyor - Son Dakika
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