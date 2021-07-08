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KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının olmazsa olmazı salebi kurutma mesaisi başladı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının olmazsa olmazı salebi kurutma mesaisi başladı

08.07.2021 10:58

Kahramanmaraş ile simgeleşen dondurmasına kıvam ve aroma veren salep orkidesini kurutma mesaisi başladı.

Kahramanmaraş ile simgeleşen dondurmasına kıvam ve aroma veren salep orkidesini kurutma mesaisi başladı.

Maraş dondurmasının olmazsa olmazları arasında yer alan Kahramanmaraşlı dondurma üreticilerinin organik olarak özel izinlerle yetiştirdiği salep, imece usulü tarladan toplandıktan sonra iğneyle ipe diziliyor.

Çürük tanelerin ayrılması için suyla elekten geçirilen daha sonra dev kazanlarda yıkama ve odun ateşinde kaynatma işlemine tabi tutulan salep, güneşlenmesi için demir profillere asılıyor.

Yaklaşık 1 hafta kavurucu sıcakta bekletilen ve tekrar işleme tesisine alınan salep, ustasının olurunu aldıktan sonra öğütülerek, keçi sütü ve şekerle buluşturuluyor.

Kış aylarında içecek, yaz aylarında da dondurma olarak tüketilen salep, Kahramanmaraşlı dondurma üreticilerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır doğaya ve endemik türlere zarar vermeden ektiği salepleri özenle yetiştirdiğini, dondurma ve salep üreticilerine rol model olmayı hedeflediğini söyledi.

"10 yıl alım garantisi veriyorum"

Çiftliğinde keçi sütü ve salebi özel yöntemlerle elde ettiğini anlatan Kanbur, şöyle konuştu:

"Ben üreticiye destek olmaya çalışıyorum. 10 yıl alım garantisi veriyorum. Çünkü dondurmayı gerçek saleple yaptığımız gibi gerçek saleple de şifalı içecek yapmaya çalışıyoruz. Biz salebi dünyada bir marka yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda istihdam açısından çevredeki insanlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu noktada burada üniversite, okul görevi yapıyoruz. Ne istiyoruz, İnsanlarda artık salep yetiştirsin, Mado olarak onlardan alayım, dünyaya ihracatını yapayım. Endemik bitki doğrudur ama artık doğada toplanması yasaklandı. Ben de 20 yıldır mücadele veriyorum, bu mücadelenin karşılığını aldım. Artık üretim haline geldik. Hasat zamanıydı az önce terbiyesini yaptık ve kurutmaya aldık. Kuruduktan sonra su değirmeninde öğüterek dondurma yapmaya hazır hale gelecek. Salebiniz iyi değilse dondurmanız iyi değil. Sütünüz iyi değilse, ustanız olmazsa dondurmanın olması mümkün değil. Üçü bir arada olacak."

Çiftliğinde 100 çeşidin üzerinde salep yetiştirdiğini aktaran Kanbur, dondurmaya en iyi kıvam ve lezzeti veren salebi bulana kadar araştırma ve çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

"Kilosu 500 lira"

Doğanın eşsiz kokusunun salepte olduğunu belirten Kanbur, "Bu sene verim çok iyi, çok memnunum. Ben her gördüğüm yerde söylüyorum, 'alım garantisi veriyorum' diye. Bu buğday değil buğdayın kilosu 5 lira. Bunun kilosu 500 lira. Dünyaya satalım. Elin adamı Afrika'dan dünyaya kahveyi satıyor, ben neden salebi dünyaya satmayayım. Üretelim, doğayı koruyalım. Hep beraber ülkemize katma değer sağlayalım." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının olmazsa olmazı salebi kurutma mesaisi başladı
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının olmazsa olmazı salebi kurutma mesaisi başladı
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının olmazsa olmazı salebi kurutma mesaisi başladı
KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının olmazsa olmazı salebi kurutma mesaisi başladı

Kahramanmaraş, Mado, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Maraş dondurmasının olmazsa olmazı salebi kurutma mesaisi başladı - Son Dakika


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