Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar - Son Dakika

Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar

29.11.2020 15:06
Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar, System.String[]

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, KKTC sınırları içerisinde bulunan Maraş'ın kısmi olarak açılmasının ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için gerekli maliyetin 1.5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, KKTC sınırları içerisinde bulunan Maraş'ın kısmi olarak açılmasının ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için gerekli maliyetin 1.5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye ve KKTC'nin girişimiyle kısmi olarak açılan Maraş'ın yeniden faaliyete geçmesi için gereken alt yapı maliyetinin 1.5 milyar doları olduğu ifade edildi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, " Maraş'ın tam teşekküllü hizmette olması için 1.5 milyar dolar gerekli" diye konuştu.

YATIRIMLAR 7 YIL İÇERİSİNDE GERİ DÖNER

Atun, Maraş'ın 46 yıl aradan sonra halkın hizmete sunulmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, Maraş'ın eski günlerine dönmesi için iki yıla ve bir buçuk milyar dolarla birlikte TOKİ'nin desteğinin gerekli olduğunu belirtti. 1974 öncesi Maraş'ta mühendislik görevinde bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atun, Maraş'a yapılacak yatırımın en fazla 7 yıl içerisinde geri döneceğini söyledi. "Aslında Maraş'ın açılan kısmı mevcudun üçte biridir. Üçte ikisi zaten açık, onu bilmek lazım" diyen Atun, "Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Maraş'ı açma cesaretini gösterdiler" ifadesini kullandı.

TOKİ'NİN TECRÜBESİNE İHTİYACIMIZ VAR

"Maraş'ın zemini kumdur ve inşaat mühendisliğinde en sağlam zeminlerden sayılır" diyen Atun,  "Bu nedenle özelikle 1960'lı ve 1970'li yılların sonlarında yapılan yüksek binaların yıkılmasına gerek yok. Sadece 1950'li yıllarda yapılmış olan bir veya iki katlı taş yapılar haricindeki binaların yıkılması gerekecektir. TOKİ'nin deneyimleri inanılmaz büyüklüktedir ve burada bizim ona ihtiyacımız olacaktır" dedi.

"İKİ YILDA AYAĞA KALKAR"

Maraş'ta yapılacak tadilat ve yıkım çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ata Atun şunları söyledi : "Bu bölgede yapılacak inşaat ve tadilatın süresi en fazla 18 ile 24 ay arasında olacaktır. Maraş tekrar hayata kazandırılabilir ve eski günlerine döndürülebilir. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesi inanılmaz artıya geçecektir. Bu yüzden ben Maraş'ın açılmasını, oradaki binaların tamir edilmesini sonuna kadar destekliyorum. Son derece doğru, geleceğe yönelik iyi bir karar... Maliyetinin bir ya da bir buçuk milyar dolar olacağını düşünüyorum. Bana göre iki milyar euro abartılmış bir rakamdır. Harcanan paranın ise bittikten sonra en fazla 6 ya da 7 yıl sonunda geri döneceğine inanıyorum. Hatta daha erken de olabilir. Geriye dönüşler çoğaldıkça fiyatlar da yükselecektir."

"MARAŞ'TA TEKNOLOJİ 50 YIL GERİDE"

Atun Maraş'ın altyapı çalışmalarına yönelik yapılması gereken adımlara ilişkin konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Önce yolları yapılırken kanalizasyon, su, elektrik ve telekomünikasyon sistemleri sil baştan yenilenmelidir. Çünkü oradaki teknoloji 50 yıl geridedir. Muhakkak bozulduklarını düşünüyorum. Çünkü o dönemde kullanılan su borularının hepsi galvanizdi. Halbuki aradan 10-15 yıl geçtikten sonra bu borular poliüretana dönüştü. Ben galvaniz borularının kireçlendiğine ve paslandığına inanmaktayım, onun için hepsi değişmelidir. Elektrik sistemleri de o günden bugüne kadar kablo kalınlıkları, içerikleri ve izolasyonlar bakımından yenilendi. Özellikle de sigorta sistemleri çok değişiklik gösterdi. Bunların hepsi değişmelidir."


Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar
Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar

Mühendislik Fakültesi, Ata Atun, Kıbrıs, Maraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Yasaklar hiçe sayıldı! Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın için belediyenin sosyal tesisinde ziyafet verildi ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı
Erzurumspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı Erzurumspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
15:37
F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı         
14:52
Galatasaray'da Muslera İstanbul'a döndü ve saha çalışmalarına başladı Galatasaray'da Muslera İstanbul'a döndü ve saha çalışmalarına başladı         
14:41
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak         
14:21
Ayrılığı hazmedemedi! Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi Ayrılığı hazmedemedi! Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi         
13:33
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Esenyurt'ta polisin Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar         
12:40
Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu         
12:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Bir aile 15 günde yok oldu! 1'i anne karnındaki bebek olmak üzere 5 kişi koronaya yakalanarak yaşamını yitirdi Bir aile 15 günde yok oldu! 1'i anne karnındaki bebek olmak üzere 5 kişi koronaya yakalanarak yaşamını yitirdi         
09:34
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 15:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei