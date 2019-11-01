Son Dakika Haberleri: Maraş Kalesi yılbaşında ziyarete açılıyor
Son Dakika Güncel Maraş Kalesi yılbaşında ziyarete açılıyor

Maraş Kalesi yılbaşında ziyarete açılıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarihi Maraş Kalesi'nin yılbaşında yeniden halkın ziyaretine açılacağını söyledi.

Maraş Kalesi yılbaşında ziyarete açılıyor, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarihi Maraş Kalesi'nin yılbaşında yeniden halkın ziyaretine açılacağını söyledi.


Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinde sembol mekanlarından biri olan Maraş Kalesi'nde çevre düzenlemesi çalışmaları hızla sürüyor. Kaledeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, "Maraş Kalemizi yılbaşına kadar hemşerilerimizin ziyaretine açmayı planlıyoruz" dedi.


Kalede 11 bin metrekarelik açık alanda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Güngör, "Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi Maraş Kalesi'nin çevre düzenleme planını onaylatmıştık. Ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. 11 bin metrekarelik açık alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tarihi kalemizde yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve seyir alanları oluşturuyoruz. Kurtuluş mücadelemizin sembol mekanlarından olan Maraş Kalemizi yılbaşına kadar hemşerilerimizin ziyaretine açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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