Üye Girişi
'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ - Son Dakika

'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ

06.11.2021 12:09

KAHRAMANMARAŞ'ın yöresel lezzetlerinden olan 'Maraş kelle paçası', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın yöresel lezzetlerinden olan 'Maraş kelle paçası', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yemeğin tescilini yaptıran Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, sadece paça içmek için uçakla kente gelenlerin olduğunu belirterek, Coğrafi işaret tescili ile bu lezzeti tüm dünya tanıyacak dedi.

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan Maraş kelle paçasının coğrafi işaretinin tescillenmesi için Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası, 16 Mart 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Oda, başvurusunda küçükbaş hayvanların kellesi, ayak, dil ve beyni ile yapılan paçanın kente özgü olduğunu belirtip paçanın Kahramanmaraş adına tescillenmesini istedi.

'KAHRAMANMARAŞ'IN MİLLİ İÇEÇECEĞİ'

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası'nın başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, 3 Kasım 2021'de 'Maraş kelle paçasını oda adına tescilledi. Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, bu karardan dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi.

Lezzeti ile herkesin sevdiği yemeğin Kahramanmaraş'ın milli içeceği olduğunu belirten Kanbur, Maraş kelle paçası, Kahramanmaraş'ımızın milli içeceği. Özellikle bu kış aylarında vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesi. O yüzden de Kahramanmaraş'ın milli bir mutfak kültürü olduğu için tescilletmek için bir hayli zaman içerisinde Kahramanmaraş'a kazandırdık. Bunun sevinci içerisindeyiz çünkü Kahramanmaraş'ın hakkıydı. Maraş kelle paça; Kahramanmaraş'ın yemek kültürü, lezzeti ve vazgeçilmezidir. Bu çocukluğumuzdan, 3-5 kuşaktan beri Kahramanmaraş'ın paça sevdası var. Yani Maraş kelle paçası, Kahramanmaraş'ın hakkıydı. O yüzden de çok mutluyuz. Gerçekten de paça, Kahramanmaraş'ın milli bir kültürü. Bu karardan sonra paçacı arkadaşlar da satışlarını artıracak ve bu lezzeti dünyaya tanıtacaklar. Umuyorum ki Kahramanmaraş'taki bu lezzeti dondurma gibi uluslararası reyonlara taşıyacaklar.

'PAÇA İÇİN UÇAKLA GELENLER DAHİ VAR'

Maraş kelle paçasının besleyici özelliği de olduğunu belirten Erdal Kanbur, Paçanın içerisinde doğal bir aroma var. İçerisine konulan doğal sumak ve sarımsağı ile paça doğal bir antibiyotik. Besleyici özelliği olduğundan vücuda güç ve enerji verir. Maraş kelle paçasını içmek için uçakla dışarıdan gelenler dahi var. Bu da demek oluyor ki, paçamız dünyada tanınıyor dedi.

Öte yandan tescil kararı paçacıları da memnun etti. Paça ustası Remzi Ulaş, Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur'a teşekkür ederken, kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Ulaş, Maraş kelle paçamız, tamamen çebiş, kuzu, koyun, toklu dediğimiz küçükbaş hayvanların kellesinden oluşur ve banyolama sistemi ile hazırlıyoruz. Maraş kelle paçamızın bir olmazsa olmazı sarımsaklı sumak ekişimiz var. Maraş kelle paçasına kesinlikle sirke girmez, illaki sumak ekşisi olacak diye konuştu.

'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ
'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ
'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ
'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hiç masum değil! Uzman isim 13:14 Hiç masum değil! Uzman isim "D vitamini eksikliği varsa dikkat, kanser yapıyor" dedi Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı 12:49 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç 12:47 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi 12:23 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor 12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok 12:08 Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi 12:07 İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı 11:03 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
13:16 Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok
12:48 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı
12:47 WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek
12:46 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
12:43 Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları
12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor
12:16 Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti
12:13 Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
12:08 Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok
12:07 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok         
13:16
Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor         
12:50
WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek         
12:48
Yerli S-400'ün görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi Yerli S-400'ün görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi         
12:25
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor         
12:20
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı         
12:14
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var         
10:37
Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti         
10:30
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 13:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: 'MARAŞ KELLE PAÇASI' TESCİLLENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement