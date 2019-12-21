Maraş olaylarının 41. yılı - Son Dakika
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Maraş olaylarının 41. yılı

6 saat önce

Maraş olaylarının 41'inci yılı dolayısıyla, olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş'ta anma etkinliği düzenlendi.

Maraş olaylarının 41. yılı, System.String[]

Maraş olaylarının 41'inci yılı dolayısıyla, olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş'ta anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde jandarma ve polis ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda ve Narlı otoban gişeleri çıkışında kontrol noktası oluşturdu.

Olumsuz bir durumun yaşanmaması için önlem alan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yaptı.

Şehir dışından gelenler, aramaların ardından merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, törende yaptığı konuşmada, cemevlerinde ve anmalarda alkışlamanın ile siyasetin olmaması gerektiğini söyledi.

Öztunç, 41 yıl önce büyük bir acı yaşandığını belirterek, "Bu acı yaşanmaya devam ediyor. Dünya döndükçe de devam edecek." ifadesini kullandı.

İki taleplerinin olduğunu aktaran Ali Öztunç, şöyle devam etti:

"Birinci talebimiz; kayıp mezarların yerinin gösterilmesi. Toplu ya da ayrı ayrı kayıp mezarlar gösterilmeli. Düşünün ailenizin bir ferdini kaybediyorsunuz, mezar yerini bilmiyorsunuz. Bundan daha büyük bir acı olur mu? Olmaz. Bir an evvel mezar yerlerinin gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir girişimimiz oldu. İkinci konu; Genelkurmay arşivleri bir an önce açıklanmalı. Bu arşivler incelenmeli ve bütün detaylar ortaya çıkartılmalı. Bütün detaylar ortaya çıkartılırsa, kim ne yaptı, kimler toplumu bu noktaya getirdi, onların hepsi ortaya çıkar."

Anma komitesi adına Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili ise Kahramanmaraş halkının barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde ayrışmayı değil kucaklaşmayı arzu etmekte olduğuna inandığını belirtti.

41 yıl önce yaşanan olayları "insanlık suçu" olarak değerlendiren İbili, bunun da kınanması gerektiğini söyledi.

Yıllar önce yaşanan acıyı Kahramanmaraşlılara yaşatanları kınadıklarını dile getiren Müslüm İbili, şunları kaydetti:

"Yüz yıllardır mazisi olan Anadolu topraklarında birlikte yaşayan Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle inançları, kültürleri, yaşamları farklı olsa bile hepimiz kendi inançlarına göre yaşamaya çalışan bir toplumuz. Bu ülkede daha mutlu olmanın, huzurlu eşit yurttaşlık temelinde yaşamanın koşullarını hep birlikte yaratmak zorundayız. Bu vesileyle ülkemizde ve dünyada barış, kardeşlik, huzur olması dileklerimizle, 'Hak Muhammed Ali' milletimizi, varlığımızı ve birliğimizi daim eylesin."

Etkinlikte "Gülbeng" okundu, semah gösterisi yapıldı. Vatandaşlara cemevinde lokma ikram edildi.

Törene, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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