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MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE ORTAK BİLDİRİ - Son Dakika

MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE ORTAK BİLDİRİ

17.12.2021 16:22

MARAŞ olaylarının 43'üncü yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, bildiri yayımladı.

MARAŞ olaylarının 43'üncü yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, bildiri yayımladı. Bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Bir daha bu kadim kentin ve ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz ve izin vermeyeceğiz dedi.

19 Aralık 1978'de yaşanan Maraş olaylarıyla ilgili KMTSO Fuaye Salonu'nda bir araya gelen AK Parti, MHP ve CHP il başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri hazırlanan ortak bildiriye imza attı. Bildiriyi okuyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ın bağrında büyük medeniyetleri barındırmış, farklı kültürlerin, her din ve felsefeden insanların bir arada yaşadığı kadim şehirlerin başında geldiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta yaşayan her vatandaşın Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğini belirten Balcıoğlu, Hiçbir Kahramanmaraşlının tasvip etmediği, 1978 Aralık ayında yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. Hepimizi derinden yaralayan 1978 olaylarının acısı 43 yıldır yüreğimizdedir. Peygamber ve ehl-i beyt sevgisiyle tasavvufuyla burası canların can olduğu, kardeşliğin sel olduğu topraklardır. 1978 olaylarının istismarını da hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha ileri demokrasi, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Bizler, 1978 olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu kadim kentin ve ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz ve izin vermeyeceğiz dedi.

MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE ORTAK BİLDİRİ
MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE ORTAK BİLDİRİ
MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE ORTAK BİLDİRİ
MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE ORTAK BİLDİRİ

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası, Hizb-i İslami Partisi, Kahramanmaraş, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE ORTAK BİLDİRİ - Son Dakika


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