Marasalı'dan Şeker Fabrikası Sözü

Seçim çalışmaları kapsamında Doğanşehir Erkenek'e giden Saadet Partisi Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Cemali Marasalı, seçimlerde destek istedi. Doğanşehir'in eksikliklerini gidereceğini söyleyen Marasalı, Şeker Fabrikasını sattırmayacaklarına, milletvekillerinin ağzında sakız olmaktan çıkaracaklarına dair söz verdi.



Saadet Partisi Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Cemali Marasalı, Saadet Partisi Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Sinan Erarslan ve beraberindeki heyet Doğanşehir Erkenek'i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Marasalı, sorun ve sıkıntıları dinledi.



Yerel yöneticilerin görevini yapmadıkları için elektrik dağıtım şirketi Aksa'nın şehri yönettiğini savunan Marasalı, "Aksa görevini yapmıyorsa haddini bildireceğiz" dedi.



Marasalı, "Aksa denilen bir şirket var, fakat yerel yöneticiler yöneticilik yapamadığı için Aksa'dakiler şehri yönetiyor. Bununla ilgili geçmişte Büyükşehir Belediye Başkanları gördük ne yapıyordu, Motaş kendisinden para istediği zaman şehre zulmettiği zaman o da Motaş'a zulmediyordu. Biz de aynısını yapacağız. Eğer Aksa vatandaşa hizmet götürmeden burayı hala sağım sağım sığıyorsa o zaman bizde Aksa'ya haddini bildireceğiz. Diyeceğiz ki önce hizmetini yap. Devlet 5 senedir Aksaya burayı teslim etmiş. Aksa hala buranın trafosunu yapmamış. Trafosunu yapmadığı için en küçük bir kuş çarpmasında, en küçük bir yağmurda, çamurda elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintileri ev aletlerine zarar veriyor. Bunun önüne geçmek lazım. Dolayısıyla onlar kendi hizmetlerini yapacak, biz de onlara destek olacağız. Eğer işlerini yapmazlarsa onlara bizde köstek olacağız. Kusura bakmasınlar ne kadar ekmek o kadar köfte"şeklinde konuştu.



Doğanşehir'de bir ambulans ve itfaiye aracı olmamasının büyük bir risk olduğuna dikkat çeken Marasalı, israfların sorgulanması gerektiğine vurgu yaptı. Marasalı, " Madem Malatya'yı Büyükşehir Belediyesi yaptılar o zaman Büyükşehir vatandaşın Malatya'da bir mahalledeki vatandaş nasıl Büyükşehir'e anında ulaşabiliyorsa o zaman Erkenek'teki vatandaşın da anında ulaşabilmesi lazım. Eğer bunu yapamıyorsan o zaman büyükşehir belediyesi yapmayacaktın kusura bakma. Büyükşehir yaptın o zaman vatandaşına sahip çıkacaksın. Bir ambulansın, bir itfaiye aracının olmaması burası için gerçekten büyük bir risk. Size şunun sözünü verebilirim, Allah nasip ederse İnşallah Büyükşehir Belediyesi'ne sizlerin ve halkın desteği ile kazanırsak buraya günde 3 kez otobüs seferi düzenleyeceğiz. Belediye, belediyeliğini yapacak, şirketler size ona göre davranacak. Zabıta nasıl size gelip burada ceza kesmek için denetim yapıyorsa MASKİ de sizin su kaçağınızı, su patlağını ücretsiz olarak tamir edecek. Erkenek ile ilgili su fiyatlarında yüzde 50'den fazla indirim yapacağız. Çünkü Gölbaşı sizden ucuza su içiyorsa o Malatya büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir ayıbıdır. Peki bu kadar yüzde 50 iskonto yaptın da kaynağını nereden buluyorsun diyeceksiniz. Değerli arkadaşlar bunu ben söylemiyorum Bülent Arınç yıllardır bunu söylüyordu. İşin içerisinde olduğu için bunu kendisi de görüyordu. Bülent Bey eğer biz belediyedeki, merkezi idaredeki israfların önüne geçersek 3 yıl içerisinde Türkiye'de zekat verecek adam bulamayız diyordu. Bu israflar nereye gidiyor? Bunların sorgulanması lazım. Kim kimden malzemeyi kaça alıyor bunların sorgulanması lazım. Biz vakıfları destekleyelim, vakıflar bizim başımızın üstünde yeri olan kuruluşlar. Fakat vakıflar sırtını vatandaşa dayar, belediyeye dayamaz. Bunların önüne geçeceğiz. Bir yerlere kanalize edilen paraları vatandaşa hizmet için kullanacağız. Sizlerden destek bekliyorum oylarınızı istiyorum. Şimdiye kadar milletvekilliğini aday olduğumda dualarınızı, desteğinizi diyordum bu sefer oylarınızı istiyorum" ifadelerini kullandı.



İşsizlik rakamlarına değinene Marasalı, Malatya Şeker fabrikasını özelleştirmeye izin vermeyeceklerini, Malatya'nın ve belediyenin malı haline getireceklerine dair söz verdi. Marasalı, "Biz yıllardır söylüyoruz fakat vatandaşa dinletemiyorduk, anlatamıyorduk. Artık bıçak kemiğe dayandı. Vatandaş hissediyor, devlette daha gizleyemiyor. Sadece İŞKUR'a başvurup ben işsizim diyen insan sayısı Kasım 2018 itibarıyla yüzde 12.8. Kasım 2018 ne demek krizin başladığı günleri anlatıyor. Yani daha resesyon başlamamıştı, durgunluk yoktu. Geçen gün Organize Sanayi Bölgesi ziyaret ettim. Elini sıktığım her iş adamı bugün 2 işçinin işine son verdim, 5 işçimi işten çıkardım diyordu. Yani bugün yapsalar bu oran yüzde 15'in altında değil. Bu tüm nüfus için yüzde 15. Peki genç nüfustaki işsizlik oranı nedir diye sorarsanız şehirde gezen her 4 kişiden 1 tanesi işsiz. 4 kişiden 1 tanesi ne demek yüzde 25. Bununla ilgili tabii özelleştirmeleri yaptılar. Bunların geri dönüşü yok. Ama ben bununla ilgili vaadimi sıralıyorum. Büyükşehir ilin ekonomisine düzeltmekle de mükelleftir. Büyükşehir sadece yol, su, kanalizasyon hizmeti yapmaz. Büyükşehir şehrin ekonomisini, işsizliğini engellemek içinde faaliyet yapar. Bununla ilgili size vaadim şudur; İlk vaadim. Bunu yapabilecek güçteyiz Malatya Belediyesi bir konsorsiyumla şeker fabrikasını Malatya'nın, Malatya Belediyesi'nin öz malı haline getireceğiz. Özelleştirme baskısından kurtaracağız. Organize Sanayi Bölgesinin 3. Açıldı ama 1 ve 2'de hala büyük eksiklikler var. Bununla ilgili eksiklikleri sür'atle tamamlayıp büyük yatırımları Malatya'ya gelmesine olanak sağlayacağız. Gerekirse altyapı yatırımlarını biz yapacağız. Niye 3 bin 500 kişiye yeşil kart verip onun giderini karşılamaktansa 3 bin 500 vatandaşa sosyal yardımlarla her ay 1 çuval un, 1 çuval makarna vereceğimize o insanlara harcayacağınız paraları fabrika yapımında kullanıp onlara iş verelim, AŞ verelim, balık tutmayı öğretelim. Şeker Fabrikasını sattırmayacağız. Milletvekillerinin ağzından sakız olmaktan çıkaracağız" diye konuştu. - MALATYA

