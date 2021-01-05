Maraşlı 1. Bölüm 2. Ön İzleme - Son Dakika

Maraşlı 1. Bölüm 2. Ön İzleme

05.01.2021 21:43

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir.

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

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Maraşlı 1. Bölüm 2. Ön İzleme

Mahur, Asker, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Maraşlı 1. Bölüm 2. Ön İzleme - Son Dakika


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