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Son Dakika Güncel Maraşlı ve Sırma, Adıyamanlı okuyucularıyla buluştu - Son Dakika

Maraşlı ve Sırma, Adıyamanlı okuyucularıyla buluştu

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Günleri'ne katılan yazarlardan Sema Maraşlı ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma düzenlenen konferanslarda, Adıyamanlı okuyucularıyla buluştu.

Maraşlı ve Sırma, Adıyamanlı okuyucularıyla buluştu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Günleri'ne katılan yazarlardan Sema Maraşlı ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma düzenlenen konferanslarda, Adıyamanlı okuyucularıyla buluştu.


Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Günleri'ne katılmak üzere Adıyaman'a gelen usta yazarlardan Eğitimci-Yazar Sema Maraşlı ve Araştırmacı-Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, düzenlenen konferanslarda Adıyamanlılarla buluştu.


Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programların ilkinde okurlarıyla bir araya gelen Eğitimci-Yazar Sema Maraşlı, 'Ailede İletişimin İncelikleri' konulu konferans verdi.


Akşam programında ise Araştırmacı-Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Adıyamanlılarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda 'Müslümanlar Neden Bu Halde?' konulu konferans veren Prof. Dr. Sırma, konferans sonunda katılımcılardan büyük alkış aldı. - ADIYAMAN

İhsan Süreyya Sırma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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