Marassi'de Oynarken Fabio Depaoli
2 saat önce
Sampdoria'nın yeni imzası Fabio Depaoli, Marassi'deki önceki oyunlarından ve yeni kulübü için orada oynamaktan duyduğu heyecandan bahsediyor.
Sampdoria
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:06
'nın yeni imzası Fabio
Depaoli, Marassi'deki önceki oyunlarından ve yeni kulübü için orada oynamaktan duyduğu heyecandan bahsediyor.
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