Son Dakika Haberleri: Marassi'de Oynarken Fabio Depaoli
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Marassi'de Oynarken Fabio Depaoli

2 saat önce

Sampdoria'nın yeni imzası Fabio Depaoli, Marassi'deki önceki oyunlarından ve yeni kulübü için orada oynamaktan duyduğu heyecandan bahsediyor.

Sampdoria'nın yeni imzası Fabio Depaoli, Marassi'deki önceki oyunlarından ve yeni kulübü için orada oynamaktan duyduğu heyecandan bahsediyor.
Marassi'de Oynarken Fabio Depaoli
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:06 
Sampdoria, Fabio, Spor
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