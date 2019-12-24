Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası İzmir'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası İzmir'de yapılacak

5 saat önce

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 100'ün üzerindesporcunun başvurduğu yarışların, 28 Aralık günü Özdere Aria Claros Oteli sahilinde başlayacağı belirtildi.

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası İzmir'de yapılacak, System.String[]

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 100'ün üzerinde


sporcunun başvurduğu yarışların, 28 Aralık günü Özdere Aria Claros Oteli sahilinde başlayacağı belirtildi.


Su sıcaklığının 15 derece olması sebebiyle Uluslararası Su Sporları Federasyonu kuralları gereği sporcuların "neopren wetsuit" koruyucu elbiselerle yüzeceği bildirildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, İzmir'de dört mevsim yüzülebileceğini göstermek istediklerini vurguladı.


Yüzme sporunu geniş kitlelere yayma düşüncelerinin olduğunu aktaran Esen, "2018 yılında iyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonra organizasyonun kalıcı olmasına gayret edeceğiz. Ayrıca yurt dışından kulüpleri davet edip, yarışmayı uluslararası seviyeye çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Şampiyonaya geçen yıl 152 sporcu katılmıştı.


Ege Akdeniz, Karadeniz, İstanbul, Marmara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:32 
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