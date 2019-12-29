Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası tamamlandı

6 saat önce

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası tamamlandı, System.String[]

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde gerçekleşen şampiyonanın ikinci ve son gününde katılımcılar 3 bin metrede mücadele etti. Toplam 110 sporcunun yer aldığı organizasyonda genel klasmanda dereceye girenler şöyle:

Kadınlar 1500 metre: 1. Pınar Arpınar Avşar, 2. Hülya Çınar, 3. Berrak Irmak

Erkekler 1500 metre: 1. Ahmet Nakkaş, 2. Okan Ulaş, 3. Timuçin Gülaç

Kadınlar 3000 metre: 1. Özen Sanem Dilek, Eda Sayın, 3. Senem Ülker

Erkekler 3000 metre: 1. Mert Acun, 2. Kartal Sert, 3. Göksen Çınar

İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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