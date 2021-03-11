İzmir "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla geliyor - Son Dakika

İzmir "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla geliyor

11.03.2021 12:15
İzmir

Uluslararası İzmir Maratonu'nun ikincisi, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl kent tarihinde ilk kez koşulan koşunun ikincisi, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla geliyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve geçtiğimiz yıl kent tarihinde ilk kez koşulan Uluslararası İzmir Maratonu'nun ikincisi, 11 Nisan 2021 tarihinde, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla yapılacak. Maraton İzmir öncesi Tarihi Havagazı Fabrikasında tanıtım toplantısı düzenlendi.  Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu, Pirsu Genel Müdürü Hakan Çelik, Adidas Pazarlama Direktörü Onur Demircan, sponsor ve destekçi firma temsilcileri katıldı. "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla koşulacak olan Maraton İzmir'e pandemi şartları nedeniyle 10 kilometrelik yarış için 750 koşucu, 42 kilometrelik yarış için 450 koşucu olmak üzere kontenjan ayrıldı.

SOYER: İZMİR'İN ULUSLARARASI MARKASI

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in uluslararası markası olan, şehrimizin tanımında önemli yer alan Maraton İzmir'i bu yıl sürdürülebilir teması olarak yapacağız. Geride bıraktığımız 2 yılda orman yangıları pandemi, deprem, sel, dolu, hortum, ne kadar doğal afet varsa hepsini yaşadık. Bunların hepsi iklim kriz ile alakalı. O yüzden sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz sloganıyla maratonu gerçekleştireceğiz. İzmir'i dünya ile buluşturmak istiyoruz. Küresel pandemi spor alanında çok büyük tahribat yarattı. Birinci maratonu kısıtlı imkanlarla yaptık ve 10 kilometrelik yarışa 495 kişi katıldı, 42 kilometrelik yarışa 842 kişi katıldı. Bu yıl yine maalesef katılımcı sınırlandırması getireceğiz. Ayrıca pandemi tedbirleri de alınacak. Herkesi Maraton İzmir'e davet ediyorum" dedi.Toplantıda sponsor ve destekçi firma temsilcileri kısa bir konuşma yaptı. Hakan Çelik, "Zor koşullarda hazırlanan bu organizasyona destek vermekten onur duyuyoruz. Bu tür organizasyonun devamlılığını umuyor, gelecek yıllarda güzel katılımlara ulaşacağına umuyorum" diye konuştu.Onur Demircan ise, "Sporculara desteklemeye devam edeceğiz. Maraton İzmir dünyada tanınan sayılı maratonlar arasında gireceğine inancımız tam" yorumunda bulundu. AKSU: ATLETİZM GERÇEK SPOR BRANŞITürkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu, toplantıda, "Atletizm sadece spor değil bir sürü sporların bir araya geldiği gerçek spor branşıdır" dedi.

Aksu, "Bir futbolcu için koşmak kaçınılmaz bir şeydir. Tunç Soyer'den bir ricam var. Sanatçılar Fuar Açıkhava konser vermek istiyorsa bu işe gönül veren insanların neden İzmir'i tercih etmeleri gerektiği konusundan çalışmalar yapmasını kendisinde rica ediyorum. İyi bir maratoncu 3 maraton koşuyor. Bunlardan birisi İzmir olması lazım. Sanatta olduğu gibi sporda da başarılı olmasını istiyorum" dedi.  Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise İzmir'in olimpiyatlara aday bir şehir olduğunu değinerek, " Ege'nin incisi İzmir, sporun başkenti olabilecek mükemmel bir şehir. Maraton İzmir'in spor turizmini de katkı sunabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.


İzmir Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz sloganıyla geliyor
İzmir Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz sloganıyla geliyor
İzmir Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz sloganıyla geliyor
İzmir Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz sloganıyla geliyor
İzmir Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz sloganıyla geliyor
İzmir Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz sloganıyla geliyor
İzmir Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz sloganıyla geliyor

Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Nisan, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir 'Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz' sloganıyla geliyor - Son Dakika Spor


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