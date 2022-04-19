Maraton İzmir'de Manisa BBSK'lı atletler kürsüde yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Maraton İzmir'de Manisa BBSK'lı atletler kürsüde yer aldı

Son Güncelleme: 19.04.2022 08:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Maraton İzmir 10 kilometre koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler, Özlem Işık ve Şükran Güneş Bayar kürsüye çıktı.

Özlem Işık Genel Klasman'da ve Türkler Genel Klasman'da 3'üncü olurken, Şükran Güneş Bayar ise yaş kategorisinde 1'inci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu'nda (Maraton İzmir) Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler kürsüye çıktı. İZFAŞ'ın eski binası önünden startı verilen 10 kilometrelik yarışa 4 binin üzerinde atlet katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Özlem Işık, maratonu 40 dakika 41 saniye ile Genel Klasman ve Türkler Genel Klasman 3'üncüsü olarak tamamlayarak 2 kupa birden kazandı. Şükran Güneş Bayar ise 35-39 yaş kategorisinde 41 dakika 47 saniye ile 1'inci oldu. Maratonda başarılı olan atletlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Manisa, Güneş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maraton İzmir'de Manisa BBSK'lı atletler kürsüde yer aldı - Son Dakika


Son Dakika
08:58 Son Dakika: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'deki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26'sı tutuklandı
08:54 Son Dakika! 4 ildeki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26'sı tutuklandı
08:44 Söylemezsem Olmaz programında tüm yorumcular ayrıldı! Seren Serengil'den tartışma çıkaracak yorum gecikmedi
08:40 Söylemezsem Olmaz programında tüm yorumcular ayrıldı! Seren Serengil'den yorum gecikmedi: Benden sonrası tufan
08:34 İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE İETT OTOBÜSÜ DENİZE DÜŞTÜ-1
08:32 İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü denize düştü
08:30 Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için tarih verdi: 2045'ten önce gerçekleşmesini beklemiyoruz
08:26 Ahmet Ercan olası yeni bir İstanbul depremi için tarih verdi: 2045'ten önce gerçekleşmesini beklemiyoruz
07:46 Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
07:41 Ayşecan Tatari, güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 09:16:07. #1.13#
SON DAKİKA: Maraton İzmir'de Manisa BBSK'lı atletler kürsüde yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement