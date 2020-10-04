Maraton İzmir koşuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in ilk uluslararası maratonunun kazananları belli oldu. Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler Maraton İzmir'e damga vurdu. Sıkı pandemi önlemleriyle yapılan 42 ve 10 kilometrelik iki koşu da renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kent tarihindeki ilk uluslararası maraton koşuldu. Pandemi önlemleri kapsamında getirilen kota nedeniyle yaklaşık bin kişinin katıldığı 42 ve 10 kilometrelik koşular, kentte renkli görüntülere sahne oldu.

Maraton için sıkı pandemi önlemleri alındı. Kültürpark'taki etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verildi. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapıldı. Isınmalarda 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edildi. Startlar dörder kişilik gruplar halinde 5'er saniye arayla verildi. Her grubun arası 5 metre olarak tutuldu.

42 kilometrelik maraton, sabah 07.30'da Lozan Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun start vermesiyle başladı. Atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta 42 kilometreyi tamamladı. 10 kilometrelik koşu ise 08.00'de Lozan Meydanı'ndan başladı. Koşu Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yapıldı.

16 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan sporcunun olduğu yarış kentte coşku oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay 42 kilometrelik parkuru tamamladı. 10 kilometre koşanlar arasında İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de vardı. Genel klasman sporcuları Kültürpark'ta yapılan törende ödüllerini aldı. Törene Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu da katıldı.

Birincilikler Kenya'nın

Yapılan maratona Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu. 42 kilometrelik maratonda erkeklerde Sang Benard Cheruiyot (Kenya) birinci, Olivier Irabaruta (Burundi) ikinci, Denis Kipngeno Chirchir (Kenya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Judith Jeptum Korir (Kenya), ikinciliği Lucy Karimi (Kenya), üçüncülüğü ise Zerfie Limeneh Tesema (Etiyopya) kazandı.

10 kilometrede kadınlarda Natalia Gyurten (Rusya) birinci, Esra Nur Gökçek ikinci, Göztepe Spor Kulübünden İpek Öztosun üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ömer Alkanoğlu birinciliği, Murat Emektar ikinciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Alper Demir ise üçüncülük madalyasını kazandı.

"Türkiye'nin en iyi maratonları arasına girecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, bugün tarihi bir güne tanıklık edildiğini söyleyerek "Maraton, İzmir tarihinde ilk kez koşuluyor. Hepimiz heyecanlıyız. Pandemi nedeniyle katılım için bir kota koyduk ve bugün 42 ve 10 kilometrede bin kişiyle koştuk. İzmir'deki parkur, eğimi nedeniyle dünyadaki hızlı parkurlarından biri. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bizi çok heyecanlandıracak maratonlara ev sahipliği yapacağız. Hızlı parkurları elit atletler tercih ediyor ve bu da maratonun popülerliğini arttırıyor. Biz hem katılım oranı hem de keyifli bir parkur olması nedeniyle Maraton İzmir'in Türkiye'nin en iyi maratonları arasına gireceğini düşünüyoruz" dedi.

"Herkesi hareketliliğe çağırıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise spor kenti İzmir'e uluslararası organizasyon kazandırmak için çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde bu organizasyonların yapılacağını söyledi. Odaman, "#bizkoşarız Sanal Koşu Kulübümüz var. Biz herkesi hareketliliğe çağırıyoruz ve İzmirlileri koşmaya teşvik ediyoruz. Her koştukları kilometre için iki puan kazanacak ve bu puanların karşılığında hediyelerle karşılaşacaklar. Herkesi bizkoşarız.org platformuna davet ediyoruz. Bu platform üzerinden tüm sene boyunca koştukları kadar ödül kazanabilirler" dedi. - İZMİR