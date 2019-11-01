Son Dakika Haberleri: Maraton ve Spor Fuarı ziyaretçilere açıldı
Son Dakika Spor Maraton ve Spor Fuarı ziyaretçilere açıldı

Maraton ve Spor Fuarı ziyaretçilere açıldı

6 saat önce

- Maraton ve Spor Fuarı ziyaretçilere açıldıİSTANBUL - Maraton ve Spor Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

- Maraton ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Fuarı ziyaretçilere açıldı

İSTANBUL - Maraton ve Spor Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar 2 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu heyecanı, bireysel katılımcı sayısı ile Türkiye'nin en geniş katılımlı spor fuarlarının başında gelen 'Maraton ve Spor Fuarı'nda başladı. 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek fuar, binlerce ziyaretçiyi kabul edecek.

Maraton ve Spor Fuarı'nda Türkiye ve dünyanın ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratonları, master kulüpleri, sivil toplum kuruluşlarının standları yer alıyor. Fuarda sanal gerçeklik gözlükleri ile manyetik alan yarışları, modern pentatlon laser run uygulaması, 3 boyutlu koşu deneyimi gibi sporu teknolojik yeniliklerle entegre sunan alanlar da bulunacak.

Öte yandan İstanbul Maratonu'na katılacak 106 ülkeden 37 bin çipli koşucu ve Halk Koşusu'na katılacak on binlerce İstanbullu da yarış kitlerini almak için Maraton ve Spor Fuarı'nda olacak.

Maraton ve Spor Fuarı ziyaretçilere açıldı

İstanbul, Avrasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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