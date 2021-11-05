Üye Girişi
Maratona hazırlanan "Çılgın Dadaşlar" spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

Maratona hazırlanan "Çılgın Dadaşlar" spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor

05.11.2021 11:05
Maratona hazırlanan

Erzurum'da kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak adlandıran 40 ile 80 yaş aralığındaki kişilerden oluşan Palandöken Masterler Koşu Grubu, söyledikleri türküler eşliğinde spor yaparak hem hareketli yaşam için vatandaşlara örnek oluyor hem de İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor.

Erzurum'da kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak adlandıran 40 ile 80 yaş aralığındaki kişilerden oluşan Palandöken Masterler Koşu Grubu, söyledikleri türküler eşliğinde spor yaparak hem hareketli yaşam için vatandaşlara örnek oluyor hem de İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor.

Kentte öğretmen, doktor, eczacı, iş adamı ve emeklilerin de aralarında bulunduğu 40 ile 80 yaş aralığındaki 50 kişinin bir araya gelmesiyle kurulan Palandöken Masterler Koşu Grubu üyeleri, yaz kış demeden haftanın belirli günleri buluşarak antrenmanlarını sürdürüyor.

Hava şartlarına göre açık ya da kapalı alanlarda antrenörleri eşliğinde çalışmalarını aksatmayan koşu grubu üyeleri, bir yandan hareketli yaşam için çevresindeki vatandaşlara örnek olurken diğer yandan da evde ya da kahvede oturmak yerine spor yapmayı tercih etmeleriyle takdir topluyor.

Kentteki atletizm pistinde Erzurum'a özgü yöresel türküler eşliğinde antrenmanlarını sürdüren ve kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren koşu grubu, 7 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye girip başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Grubun koordinatörü Hikmet Maraşlı, AA muhabirine, ekip arkadaşlarıyla yaklaşık 30 yıldır "sağlık için yaşam için spor" etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Antrenmanlarının yaz kış demeden sürdüğünü ifade eden Maraşlı, zaman zaman da dağ yürüyüşlerine çıktıklarını, haftanın 3 günü düzenli olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

"5-6 yıldan beri maratonlara katılıyoruz"

Şu sıralar katılacakları İstanbul Maratonu için hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Maraşlı, şöyle devam etti:

"5-6 yıldan beri maratonlara katılıyoruz. Özellikle İstanbul'daki Avrasya Maratonu, Ranatolia Antalya Maratonu ve Çanakkale Gelibolu Maratonu gibi etkinliklere katılıp koşular yapıyoruz. Grubumuz yaklaşık 50 kişiden oluşuyor. 25-30 kişinin çalışmalarımıza katılımı aktif olarak sağlanıyor. Yurt dışındaki maratonlara da katılıyoruz. Tataristan ve Gürcistan'da düzenlenen maratonlara katıldık. Ekibimizde kamu ve özel sektörde çalışan pek çok arkadaşımız var. Hepsi orta yaş üstüdür. Uyumlu ve devamlı olarak spor yaparak hem kendi sağlığımız korumaya çalışıyoruz hem de toplumda örnek bir ekip olarak koşularımıza sporumuza devam ediyoruz."

71 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu ise İstanbul Maratonu'nda derece almak istediklerini belirtti. "Türkiye genelinde farklı yerlerde maraton koşularına katıldım. 10-15 kilometre kadar koştum. Birçok başarılar elde ettim ve kupalar getirdim." diyen Pirimoğlu, spor sayesinde şeker hastalığında ciddi anlamda düşüş yaşadığını vurguladı.

"Hem sağlıklı kalmak hem de gençlere örnek olmak için bu sporu yapıyorum"

Sağlıklı yaşamak için koşmaya devam ettiğine dikkati çeken Pirimoğlu, "Hem sağlıklı kalmak hem de gençlere örnek olmak için bu sporu yapıyorum. Bazı gençler bizi takip ediyor. Hem gençlerin bizi örnek almasından dolayı hem de arkadaşlarımla gurur duyuyorum." dedi.

58 yaşındaki Yakup Koptaş da yaklaşık 30 yıldır sporla ilgilendiklerini anlatarak sağlığına koşu sayesinde kavuştuğunu dile getirdi.

"Lütfen insanlar sağlık için yürüsün ve koşsun." diyen Koptaş, "Bir ara akciğer hastalığı nedeniyle nefes darlığına yakalandım, senelerce hastanelerde yattım. En yakınlarım dahi 'Bu ölür.' dedi, sporla hayata tutundum. Hastalığımı atlatmam için spor yapmamı istediler ve spora başladım. Aslında bu hastalık sonrası Allah'tan yürümeyi çok istiyordum, şu an koşuyorum. Desteklerinden dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maratona hazırlanan Çılgın Dadaşlar spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor
Maratona hazırlanan Çılgın Dadaşlar spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor
Maratona hazırlanan Çılgın Dadaşlar spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor
Maratona hazırlanan Çılgın Dadaşlar spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor
Maratona hazırlanan Çılgın Dadaşlar spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor

İş Adamı, İstanbul, Erzurum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maratona hazırlanan 'Çılgın Dadaşlar' spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı 10:53 Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı Yolda gördüğü arkadaşına 10:34 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik 10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor 09:51 Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
11:02 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:33 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı
10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider
10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:23
İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı         
11:15
MSB sosyal medyada paylaşılan MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti         
11:03
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
10:42
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
04:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:27:09. #1.13#
SON DAKİKA: Maratona hazırlanan "Çılgın Dadaşlar" spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement