Maratonİzmir'de hedef büyük! - Son Dakika

Maratonİzmir'de hedef büyük!

12.04.2021 11:03
Maratonİzmir'de hedef büyük!, System.String[]

İkinci Uluslararası Maratonİzmir, Etiyopyalı atlet Tsegaye Getachew'in 2.09.25'lik derecesiyle tarihe geçerken, yetkililer organizasyonu bronz kategoriye yükseltmek için çalışmalara başladı.

İkinci Uluslararası Maraton İzmir, Etiyopyalı atlet Tsegaye Getachew'in 2.09.25'lik derecesiyle tarihe geçerken, yetkililer organizasyonu bronz kategoriye yükseltmek için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Maratonİzmir kentimizin tanıtımı açısından çok önemli bir rol üstlenecek. Bunu daha şimdiden görüyoruz" dedi.

Uluslararası Maratonİzmir'in ikincisi 11 Nisan Pazar günü Etiyopyalı atlet Tsegaye Getachew'in 2.09.25'lik tarihi derecesiyle geride kalırken, yetkililer organizasyonu ilk etapta bronz kategoriye almak için çalışmalara başladı.

Şair Eşref Bulvarı-Mavişehir-İzmir Marina-Şair Eşref Bulvarı arasındaki 42 kilometrelik parkurun, eğimin az olması ve deniz seviyesinde koşulması nedeniyle avantajına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Maratonİzmir kentimizin tanıtımı açısından çok önemli bir rol üstlenecek. Bunu daha şimdiden görüyoruz" dedi.

İkinci yılın sonunda bronz kategoriye yükselmenin öneminden söz eden Başkan Soyer, "Bu durumda İzmir'e çok daha fazla elit atlet gelecek, uluslararası çapta rekorlar kırılacak ve böylelikle maraton dünyasının gözü de güzel şehrimize çevrilecek. Bugün itibariyle ülkemizin en hızlı parkuruna sahip kent olarak hedefimiz; Maratonİzmir'i 'gold' kategoriye kadar yükselterek dünyanın en iyi maratonları arasında çıkarmak" diye konuştu.

Özuslu'dan Arda'ya tebrik

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ufuk Arda, Kenya ve Etiyopyalı birbirinden güçlü rakipleriyle yarıştı. 2.25.29'luk bir derece elde eden Arda, dev organizasyona katılan Türk atletler içerisindeki en iyi süreyi elde ederek büyük başarı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, yarıştan önce özel olarak ilgilendiği Arda'yı, 42 kilometrenin sonunda da tebrik etti. Arda, maratonu erkekler genel klasmanda 15. sırada tamamlayıp önemli bir başarı elde etti.

Koşuda erkekler 42 kilometrede Tsegaye Getachew'in ardından ikinciliği Etiyopyalı Balew Yihunie 2.09.38'lik derecesiyle üçüncülüğü ise Kenyalı Edwin Kipngetich ise 2.09.41 ile elde etti. Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2.25.25 ile finiş çizgisini ilk geçen atlet olurken, aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.26.21 ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum Korir 2.26.52 ile üçüncülüğü ede etti.

10 kilometrede Kenya üstünlüğü

Startı yine Şair Eşref Bulvarı'ndan verilen 10 kilometre yarışında ilk üç erkeklerde Kenyalı Roncer Kipkorir ve David Chemweno ile Etiyopyalı Fateme Alem Regasa arasında paylaşıldı. Kadınlarda sıralama Kenyalı Stela Rutto, Daisyh Jeptoo Kimeli ve ülkemizden Burcu Subatan şeklinde oluştu.

Uluslararası Maratonİzmir, 11 Nisan Pazar günü 42 ve 10 kilometre kategorilerinde pandemi tedbirleri kapsamında koşuldu. Tam zamanında başlayan, tüm derecelerin çiplerle takip edildiği yarışta sporcular için üst düzey pandemi önlemleri alındı, yol boyunca sağlık ekipleri görev yaptı, bisikletli doktor ve bisikletli su dağıtıcıları güzergah boyunca çalıştı. Dereceye girenlere ödülleri, temassız ortamda verildi, geri dönüşümlü malzemeden özel olarak imal edilen kupalar, yarışın "Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz" temasına birebir uyum sağladı. - İZMİR

Maratonİzmir'de hedef büyük!
Maratonİzmir'de hedef büyük!
Maratonİzmir'de hedef büyük!
Maratonİzmir'de hedef büyük!
Maratonİzmir'de hedef büyük!
Maratonİzmir'de hedef büyük!
Maratonİzmir'de hedef büyük!

Mavişehir, Pazar, Nisan, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maratonİzmir'de hedef büyük! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi

Son Dakika Haberleri
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
10:20 Cari açık 2.6 milyar dolar: Gider geliri karşılayamayınca cari işlemlerde açık çıktı
09:45 Hande Erçel'in ev hali fotoğraflarındaki kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklattı
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı         
11:59
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti         
11:36
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor         
11:20
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti         
11:06
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor         
10:49
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi         
10:00
Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi         
09:40
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 12:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maratonİzmir'de hedef büyük! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei